Deslave por lluvias afecta dos viviendas en Naucalpan

Por las lluvias de las últimas horas, se registró deslaves afectando dos casas en Naucalpan Edomex (especial)

Luego de la intensa lluvia la tarde de este jueves, ocasionó el deslizamiento de tierra en la colonia Olímpica Radio Primera Sección, afectando directamente una vivienda ubicada a espaldas de la Escuela Primaria Juan Escutia, en la zona colindante con Minas Tecolote, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El derrumbe cubrió parcialmente una construcción hecha de lámina, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del lugar.

Un joven que se encontraba en la vivienda sufrió una crisis nerviosa al percatarse del incidente, por lo que fue atendido oportunamente por paramédicos de Protección Civil. Para garantizar la seguridad de los ocupantes, las dos personas que residen en ese domicilio fueron desalojadas de inmediato.

No se reportaron lesionados

Otra vivienda del Andador 11 resultó afectada con lodo, sin sufrir ningún tipo de daños (Especial)

Las autoridades municipales informaron que, afortunadamente, no se registraron daños estructurales graves ni personas lesionadas. Sin embargo, como medida precautoria, los habitantes debieron pernoctar fuera de su vivienda, con el apoyo del Gobierno Municipal, que les brindó apoyo.

Además de la vivienda afectada por el deslave, otra casa ubicada sobre el Andador 11 sufrió la entrada de lodo, aunque sin daños materiales considerables. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron también a dicha propiedad para llevar a cabo labores de limpieza y evaluación de riesgos.

Como parte del protocolo de seguridad, personal de Protección Civil revisará las instalaciones de la Escuela Primaria Juan Escutia para descartar cualquier afectación que pudiera representar un riesgo para alumnos o personal docente. Mientras las clases están suspendidas este viernes.

De acuerdo con vecinos de la zona, el reporte de emergencia fue realizado a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), lo que permitió una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades municipales. En el lugar también se presentaron elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Municipal, quienes brindaron apoyo en las labores de resguardo y vigilancia.

Las autoridades señalaron que las labores de limpieza continuaron durante la noche, con el propósito de emitir un dictamen oficial sobre las condiciones del terreno y las viviendas afectadas. Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse atenta ante posibles deslaves o encharcamientos derivados de las lluvias recientes.