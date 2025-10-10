Cómo preparar un delicioso cheesecake de pumpkin spice

El pastel cremoso con puré de calabaza y especias se posiciona como favorito de la temporada. Foto: (iStock)

El aroma de las especias tradicionales y la textura cremosa del cheesecake se fusionan en una propuesta que ha conquistado las mesas durante el otoño: el cheesecake de pumpkin spice. Este postre, que destaca por su combinación de puré de calabaza y una mezcla de canela, nuez moscada, jengibre y clavo, se ha convertido en una opción preferida tanto para celebraciones familiares como para momentos de disfrute personal junto a una taza de café.

La receta parte de la base clásica del cheesecake, pero incorpora el sabor característico de la temporada gracias a la integración de la calabaza y las especias. El resultado es un pastel suave, aromático y con una identidad marcada por el otoño.

Ingredientes

Para la base:

200 g de galletas tipo María o graham crackers

100 g de mantequilla derretida

2 cucharadas de azúcar

Para el relleno:

500 g de queso crema (a temperatura ambiente)

1 taza de puré de calabaza (puede ser natural o enlatado)

3/4 taza de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de jengibre en polvo

1/4 cucharadita de clavo molido

1 cucharada de harina (opcional, para mejor consistencia)

Para decorar (opcional):

Crema batida

Canela espolvoreada

Nueces o caramelo

Este postre destaca por su sabor muy similar al de la calabaza, un clásico de la temporada de otoño. Foto: (iStock)

Preparación

1. Prepara la base: Tritura las galletas hasta que queden en polvo. Mézclalas con la mantequilla derretida y el azúcar. Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable (aproximadamente 22 cm de diámetro) para formar una base compacta. Refrigera por 10 minutos mientras preparas el relleno.

2. Prepara el relleno: En un bol grande, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave y sin grumos. Agrega los huevos uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Incorpora el puré de calabaza, la vainilla, la harina (si usas) y todas las especias. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.

3. Vierte y hornea: Saca el molde con la base del refrigerador y vierte encima la mezcla del cheesecake. Precalienta el horno a 160 °C (320 °F) y hornea durante 50 a 60 minutos. El centro debe estar firme pero ligeramente tembloroso al mover el molde.

4. Enfría y refrigera: Una vez horneado, apaga el horno y deja el cheesecake dentro, con la puerta entreabierta, durante una hora para evitar que se agriete. Luego, retíralo y deja enfriar completamente antes de llevarlo al refrigerador por al menos cuatro horas (idealmente toda la noche).

La fusión de calabaza y especias tradicionales transforma el clásico pastel en una opción destacada para reuniones familiares y momentos de café. Foto: (iStock)

Para quienes buscan potenciar aún más el perfil gustativo, una sugerencia consiste en añadir nueces picadas a la base de galletas, lo que aporta un contraste de texturas y un matiz adicional al conjunto.

Existen alternativas para quienes prefieren evitar el uso del horno. En este caso, el relleno puede prepararse con gelatina sin sabor, lo que permite que la mezcla adquiera la consistencia adecuada tras un periodo de refrigeración. Esta variante mantiene la esencia del postre y facilita su elaboración, especialmente para quienes se inician en la repostería.

La presentación también juega un papel relevante. Servir cada porción acompañada de crema batida y espolvoreada con canela o decorada con caramelo realza el aspecto festivo y convierte al cheesecake de pumpkin spice en el centro de atención de cualquier mesa.

Su preparación accesible y su sabor equilibrado lo posicionan como una elección versátil, capaz de satisfacer tanto a quienes buscan un clásico como a quienes desean sorprender con una versión renovada de un postre tradicional.