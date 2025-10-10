Cambio de horario en México 2025: esta es la fecha exacta y estados donde deberás atrasar tu reloj

Aunque la mayor parte del país eliminó el horario estacional, algunas zonas fronterizas aún deberán ajustar sus relojes

En noviembre de 2025, México dará la bienvenida al horario de invierno, pero no todos los estados tendrán que modificar sus relojes. De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios, el ajuste solo aplica en algunas regiones del norte del país que mantienen fuertes vínculos económicos, laborales y sociales con Estados Unidos.

Esta medida busca garantizar la sincronización con actividades transfronterizas, facilitando operaciones comerciales, laborales y logísticas.

El cambio de horario se realizará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando oficialmente el fin del horario estacional en estas zonas.

La mayoría de los dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, se ajustarán automáticamente según la zona horaria, pero es importante recordar este cambio al programar alarmas o actividades para evitar confusiones y mantener un ritmo de sueño saludable.

En noviembre de 2025, algunos estados del norte de México atrasarán sus relojes para dar inicio al horario de invierno, manteniendo la sincronización con Estados Unidos y sus actividades comerciales y laborales transfronterizas

Estados y municipios donde aplica el cambio

El cambio de horario en 2025 se realizará únicamente en municipios específicos de la frontera norte:

Baja California: todo el estado.

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Ciudad Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Estas regiones siguen adoptando el horario estacional debido a su cercanía con Estados Unidos, lo que permite mantener la coordinación en transporte, comercio, actividades financieras y servicios que cruzan la frontera diariamente. En el resto del país, el horario estacional fue eliminado, por lo que no se requiere realizar ningún ajuste.

Recomendaciones para el cambio de horario

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a los ciudadanos:

Ajustar la alarma y horarios la noche del 1 de noviembre. Verificar que los dispositivos electrónicos se actualicen correctamente. Tener en cuenta que los cambios de horario pueden afectar temporalmente los patrones de sueño y la productividad durante los primeros días.

El cambio de horario es un recordatorio de cómo ciertas zonas de México, pese a la eliminación general del horario estacional, mantienen particularidades que responden a la dinámica fronteriza con Estados Unidos. Conocer la fecha exacta y los municipios donde aplica es clave para no retrasarse en actividades laborales, escolares o personales.