México

Cambio de horario en México 2025: esta es la fecha exacta y estados donde deberás atrasar tu reloj

Aunque la mayor parte del país eliminó el horario estacional, algunas zonas fronterizas aún deberán ajustar sus relojes

Por Lorna Huitrón

Guardar
Aunque la mayor parte del
Aunque la mayor parte del país eliminó el horario estacional, algunas zonas fronterizas aún deberán ajustar sus relojes

En noviembre de 2025, México dará la bienvenida al horario de invierno, pero no todos los estados tendrán que modificar sus relojes. De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios, el ajuste solo aplica en algunas regiones del norte del país que mantienen fuertes vínculos económicos, laborales y sociales con Estados Unidos.

Esta medida busca garantizar la sincronización con actividades transfronterizas, facilitando operaciones comerciales, laborales y logísticas.

El cambio de horario se realizará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando oficialmente el fin del horario estacional en estas zonas.

La mayoría de los dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, se ajustarán automáticamente según la zona horaria, pero es importante recordar este cambio al programar alarmas o actividades para evitar confusiones y mantener un ritmo de sueño saludable.

En noviembre de 2025, algunos
En noviembre de 2025, algunos estados del norte de México atrasarán sus relojes para dar inicio al horario de invierno, manteniendo la sincronización con Estados Unidos y sus actividades comerciales y laborales transfronterizas

Estados y municipios donde aplica el cambio

El cambio de horario en 2025 se realizará únicamente en municipios específicos de la frontera norte:

  • Baja California: todo el estado.
  • Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.
  • Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.
  • Nuevo León: Ciudad Anáhuac.
  • Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Estas regiones siguen adoptando el horario estacional debido a su cercanía con Estados Unidos, lo que permite mantener la coordinación en transporte, comercio, actividades financieras y servicios que cruzan la frontera diariamente. En el resto del país, el horario estacional fue eliminado, por lo que no se requiere realizar ningún ajuste.

Recomendaciones para el cambio de horario

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a los ciudadanos:

  1. Ajustar la alarma y horarios la noche del 1 de noviembre.
  2. Verificar que los dispositivos electrónicos se actualicen correctamente.
  3. Tener en cuenta que los cambios de horario pueden afectar temporalmente los patrones de sueño y la productividad durante los primeros días.
En noviembre de 2025, algunos
En noviembre de 2025, algunos estados del norte de México atrasarán sus relojes para dar inicio al horario de invierno, manteniendo la sincronización con Estados Unidos y sus actividades comerciales y laborales transfronterizas

El cambio de horario es un recordatorio de cómo ciertas zonas de México, pese a la eliminación general del horario estacional, mantienen particularidades que responden a la dinámica fronteriza con Estados Unidos. Conocer la fecha exacta y los municipios donde aplica es clave para no retrasarse en actividades laborales, escolares o personales.

Temas Relacionados

horario de inviernocambio de horarioLey de los Husos HorariosBaja CaliforniaChihuahuaCoahuila

Más Noticias

Desborde del Río Cazones en Veracruz provoca severas inundaciones y caos l Video

Autoridades emiten alerta máxima y piden evitar zonas de riesgo

Desborde del Río Cazones en

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 11 de octubre

Que un automóvil circule o no en sábado en zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Sabatino: qué

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

La sexta temporada arranca el 13 de octubre por el Canal de las Estrellas

Las Estrellas Bailan en Hoy:

Precios de los centenarios de oro y onzas de plata del 10 de octubre: qué esperar

El valor de estas piezas cambia constantemente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Precios de los centenarios de

Haz tus propias calaveritas de chocolate con esta receta sencilla para Día de Muertos

Te decimos el paso a paso para que te queden bien

Haz tus propias calaveritas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Elementos de Guardia Nacional y

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

ENTRETENIMIENTO

Las Estrellas Bailan en Hoy:

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

Lolita Cortés tacha de “inculto” Alexis Ayala por hacer menos al Guana y los ensambles de teatro: “No sabes nada”

Karla Díaz reacciona a polémica de Jeans y JNS: “No hagan chismes”

Final de la telenovela Monteverde este domingo: Óscar Bonfiglio reflexiona sobre la empatía y función social de las telenovelas

De los escenarios a los tribunales: Pepe Tajonar enfrenta cargos por fraudes que salpican a Ricky Martin y otros artistas

DEPORTES

Caso Omar Bravo: abogado de

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano

Faitelson desata polémica al llamar “accidentes” los títulos Sub-17 de México: El Potro Gutiérrez le responde