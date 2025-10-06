México

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Ángel “N” y Gabriel ”N” fueron capturados en Ecatepec también dosis de marihuana

Por Luis Contreras

Parte de lo asegurado (SSEM)
Dos personas fueron detenidas en el Estado de México por llevar dosis de narcótico, por lo que se les acusa de participar en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Parte de lo asegurado estaba en un charola.

Los arrestos fueron dados a conocer por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 5 de octubre. Agentes de seguridad, a través de cámaras de vigilancia del C5 se dieron cuenta que había un grupo de personas “con actitud sospechosa” en la colonia El Chamizal de Ecatepec.

En dicho grupo fue detectado un sujeto que al parecer llevaba un arma de fuego, por lo que los efectivos estatales y municipales fueron avisados a través de una alerta que derivó en una movilización.

Los agentes tuvieron contacto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales pidieron apoyo para ubicar la unidad de interés. Es por ello que fue ubicado un vehículo Nissan Altima negro que estaría implicado en el caso.

Aseguran metanfetamina y marihuana

Los sujetos capturados (SSEM)
Dentro de la unidad, ubicada sobre la calle Antonio Vilchis, había un par de sujetos que trataron de evadir a los agentes de seguridad al entrar a un domicilio de la zona cuando notaron la presencia de los efectivos, al final los individuos fueron alcanzados y el inmueble fue revisado.

Como resultado de la revisión del sitio, los uniformados hallaron 13 envoltorios con presunta marihuana, además de una charola de metal en la que había 10 kilogramos de supuesto cristal (metanfetamina) en polvo.

“Se detuvo a Ángel “N” de 38 años y Gabriel ”N” de 50, ambos fueron informados sobre los derechos que la ley otorga y trasladados, junto con los indicios asegurados, a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos correspondiente, donde se determinará su situación jurídica", es parte del informe de la Secretaría de Seguridad mexiquense.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los hombres detenidos, el vehículo incautado, así como las dosis de posible droga.

Dosis aseguradas a los detenidos
Cae objetivo prioritario en Edomex

De igual manera, el 5 de octubre, las autoridades federales informaron el arresto de Néstor “N”, identificado como objetivo prioritario y presunto jefe de plaza de una estructura criminal.

El individuo de 34 años de edad trató de huir entre la maleza, pero fue capturado junto con 70 bolsas de plástico con cristal, además de una docena de empaques con marihuana. Su aseguramiento fue realizado en la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, del municipio de Malinalco.

