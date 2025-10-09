México

Sobreviviente del incendio en el Puente de la Concordia afirma que la gasera no se ha hecho responsable

Kevin expresó: “Lo único que pido es que se haga justicia, que la empresa gasera de la pipa se haga responsable”.

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Kevin Díaz, una de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. (Redes sociales)

Kevin Díaz Montes de Oca, de 19 años, sobrevivió al incendio provocado por la explosión de una pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Tras 27 días internado en hospitales de la Ciudad de México, fue dado de alta este 7 de octubre. Cruzó la puerta del hospital por sus propios medios, con la cara y las manos cubiertas y abrazó a su esposa y a su hijo de nueve meses.

En relación con la responsabilidad del incidente, su hermano Bryan señaló que hasta el momento la empresa propietaria de la pipa de gas no ha establecido contacto con la familia ni ha asumido alguna responsabilidad. Mientras que Kevin expresó: “Lo único que pido es que se haga justicia, que la empresa gasera de la pipa se haga responsable”.

Explosión en el Puente de La Concordia

El 10 de septiembre, una pipa cargada con gas LP volcó e incendió el Puente de la Concordia. El incidente provocó 94 lesionados, de los cuales Kevin fue el paciente número 42 en ser dado de alta. Según los partes médicos, sufrió quemaduras graves que afectaron hasta el 40 por ciento de su cuerpo, incluyendo quemaduras de segundo grado en el 17 por ciento de su anatomía. La Secretaría de Salud capitalina confirmó que su rehabilitación continuará en su domicilio, con seguimiento médico y psicológico.

Graban el momento en que una mujer se baja segundos antes de la explosión en puente de la Concordia

Kevin recordó que el día del accidente iba de regreso a la fábrica donde trabajaba. Se encontraba dormido en el transporte público cuando lo despertó la presencia de una nube blanca de gas, que poco después se convirtió en una bola de fuego de 18 metros de diámetro, conforme a los peritajes oficiales. El conductor le recomendó abandonar el vehículo y, tras correr unos metros, lo alcanzaron las llamas.

Primero fue auxiliado por un hombre identificado como Fernando, gracias a quien pudo comunicarse con su familia. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Emiliano Zapata y, más tarde, al Hospital Central Sur de Pemex en Tlalpan, donde permaneció internado por casi un mes.

Durante su hospitalización, Kevin envió audios a su madre describiendo la gravedad de sus heridas y solicitando ayuda. Al ser dado de alta, declaró sentirse agradecido por una nueva oportunidad de vida y manifestó la importancia que tienen su esposa y su hijo en su proceso de recuperación.

Kevin se mantiene bajo indicaciones médicas estrictas, que incluyen evitar la exposición al sol y permanecer en casa para completar la recuperación de su piel. Por el momento, su prioridad es recuperarse junto a su familia antes de definir su situación laboral.

