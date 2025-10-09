México

Reportan accidente de pipa de combustible en San Juan de Aragón

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX atendió el llamado por un vehículo de doble remolque accidentado en la alcaldía Gustavo A. Madero

Por Jesús Tovar Sosa

El incidente tuvo lugar en
El incidente tuvo lugar en la colonia San Juan de Aragón. Foto : (@Bomberos_CDMX/X)

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se desató durante la madrugada de este jueves 9 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México, tras el aparatoso accidente de una pipa de Pemex cargada con combustible.

El incidente ocurrió específicamente sobre el Circuito Interior a la altura de la Avenida 551, en la colonia San Juan de Aragón. Según reportes preliminares, el vehículo, una pipa de doble tanque utilizada para el transporte de combustible, se impactó con la barra de contención de la vialidad.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX confirmó la situación a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter): “Atendimos un choque en calle Av 551, colonia San Juan de Aragón, en @TuAlcaldiaGAM, informamos que una Pipa de Pemex se impactó con la barra de contención. sin lesionados. Servicio concluido”.

El incidente fue atendido la
El incidente fue atendido la madrugada de este jueves 9 de octubre. Foto: (Bomberos_CDMX/ Xl

Ante los hechos, las labores para remover el vehículo y asegurar la zona se extendieron por horas debido a la naturaleza peligrosa de la carga.

A pesar de lo aparatoso del choque, las autoridades de emergencia reportaron que no hubo personas lesionadas, limitándose los daños a la infraestructura vial y al propio vehículo. Sin embargo, la presencia de una pipa cargada con combustible en medio de una arteria vial tan importante, y la alarma generada por el potencial riesgo, obligó a las autoridades a actuar con máxima cautela.

Como medida preventiva y ante la preocupación de un riesgo mayor, se implementó el cierre total del paso vehicular en el Circuito Interior, en el tramo afectado en San Juan de Aragón. Equipos de bomberos, paramédicos y policías se congregaron en la zona para resguardar el área y facilitar las maniobras de remolque.

En el llamado se reportó
En el llamado se reportó un accidente vehicular que incluía una pipa de doble remolque de combustible de Pemex. Foto: (@Bomberos_CDMX/X)

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a evitar la zona y a utilizar vías alternas, ya que el tránsito se detuvo por completo mientras los equipos especializados trabajaban en el lugar.

El incidente generó una fuerte reacción en redes sociales. Usuarios expresaron su preocupación y alarma ante el accidente, recordando otros sucesos trágicos que han involucrado pipas y combustible en la capital, como los lamentables hechos ocurridos en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

Este tipo de siniestros, que combinan la magnitud del accidente con la peligrosidad del material transportado, obligan a los cuerpos de emergencia a desplegar protocolos rigurosos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar cualquier contingencia mayor. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales emitidas por la empresa.

