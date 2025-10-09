Guerrero suspende clases en cuatro regiones el 9 de octubre por lluvias

Evelyn Salgado ha dado seguimiento al sistema de baja presión que se mantiene frente a las costas de Guerrero. (Cuartoscuro)

En respuesta al pronóstico de lluvias intensas y posibles afectaciones generadas por un sistema de baja presión sobre el sur de México, la Secretaría de Educación en Guerrero decidió suspender clases en cuatro regiones de la entidad para este jueves 9 de octubre de 2025, una medida tomada tras la recomendación emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal.

La suspensión aplica a las regiones Acapulco-Coyuca, Costa Chica, Costa Grande y Montaña, abarcando todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, en ambos turnos.

La autoridad educativa indicó que esta determinación busca garantizar la integridad física de estudiantes, padres de familia y personal docente, cancelando todas las actividades académicas y administrativas en las zonas citadas para evitar incidentes derivados de las condiciones climáticas adversas.

Además, recomendó a la comunidad escolar tomar precauciones adicionales, implementar los protocolos de seguridad escolar y mantenerse informada a través de los canales institucionales oficiales.

“Se suspenden las actividades académicas y administrativas en estas regiones”, puntualizó la Secretaría según la comunicación oficial replicada por diversos medios locales.

En el reporte meteorológico difundido este jueves, Fermín Damián, meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, advirtió sobre el alto riesgo que representa un sistema de baja presión ubicado frente al Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, el cual se desplaza cerca de la costa y genera precipitaciones significativas.

“Este sistema se estima que esté avanzando muy cerca de las costas y generando precipitaciones muy intensas”, detalló Damián durante dicha actualización.

El fenómeno, que se moverá frente a la región de Costa Chica en las próximas 24 horas, estará acompañado por condiciones adicionales de humedad, y su impacto se agravará al coincidir con otro sistema de baja presión en el Golfo de México. Como consecuencia, se pronostican lluvias intensas en la región norte del estado, con la posibilidad de que la cuenca del río Balsas experimente un incremento considerable en su nivel.

De acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, durante los próximos tres días, se esperan acumulados de 250 a 350 milímetros de lluvia en la Costa de Guerrero. “Toda la franja costera de Guerrero estará sufriendo las precipitaciones intensas en este período de tres días”, advirtió Fermín Damián e instó a la población a ejecutar el plan familiar de Protección Civil ante eventuales emergencias.

En Guerrero se preparan para días con lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.

Este es el motivo de la fuertes lluvias que estarán presentes en Guerrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil explicó que estos fenómenos obedecen a la combinación de un canal de baja presión extendido al norte del estado y la vaguada monzónica localizada cerca de la costa, lo que favorecerá la formación de nubosidad y la ocurrencia de lluvias especialmente hacia la tarde y noche de este miércoles.

Asimismo, la interacción con un sistema de baja presión con potencial ciclónico, observado frente a las costas de Veracruz, podría incrementar la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, reforzando las lluvias en la porción norte de Guerrero.

Finalmente, la dependencia estatal afirmó que permanece en vigilancia activa sobre el sistema de baja presión en el Golfo de Tehuantepec, ubicado a unos 640 kilómetros al sureste de Acapulco y con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Frente a este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse pendiente de los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas ante la evolución de este sistema meteorológico.