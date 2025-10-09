Flor Amargo denuncia supuesta estafa al comprar cámara de 40 mil pesos

La cantante declaró que ya interpuso una denuncia ante Amazon. (floramargo / Instagram)

La cantante y multiinstrumentista mexicana Flor Amargo volvió a encender las alarmas en redes sociales al denunciar públicamente que fue víctima de una estafa al realizar una compra de alto valor en la plataforma de comercio electrónico Amazon.

A solo dos años de haber sufrido otro fraude, la artista compartió un video visiblemente afectada, explicando que el producto más costoso de su pedido fue sustituido por un artículo de mucho menor valor.

“Pasó algo horrible”, comentó la intérprete de ‘Tiempo’ en su publicación de TikTok. Flor Amargo relató que había realizado un pedido de tres artículos a través de Amazon: una olla exprés, un procesador de alimentos y una cámara de video profesional. Los problemas comenzaron al recibir los paquetes.

La cantante se mostró indignada ante la presunta estafa. (Foto: Facebook/Flor Amargo)

La cantante explicó que, si bien recibió las tres cajas, la mercancía estaba comprometida. La olla exprés llegó “rota, literal,” un daño que, según comentó, no fue lo peor. La verdadera estafa se reveló al abrir el paquete de la cámara de video profesional, un equipo valuado en más de 40 mil pesos que había adquirido a meses sin intereses.

“Yo estaba bien emocionada, me pidieron el código y todo”, comentó sobre la entrega, que transcurrió sin aparentes problemas. Sin embargo, al abrir la caja que debía contener su nueva herramienta de trabajo, se llevó una gran sorpresa: en lugar de la cámara, encontró un simple bote de proteína de la marca Fitmingo de Birdman, cuyo valor se estima en apenas mil pesos.

“No manchen la cámara valía más de 40 mil pesos,” exclamó la artista, quien ahora se encuentra con una deuda pendiente por un producto que nunca recibió. “Pedí una cámara para hacer mis videos... Imagínense lo que sentí, iba a sacar algo de mi trabajo y me sale una proteína”.

Flor Amargo, a pesar de sentirse apenada por hacer pública su situación, decidió utilizar sus redes para alertar a otros consumidores sobre este tipo de fraudes, que se han vuelto cada vez más comunes en el comercio en línea. “Quizá tú estás viviendo algo igual y entre todos podemos crear fuerza para evidenciar lo que está pasando”, afirmó.

La cantante pidió apoyo de sus fans. Foto: (Captura de pantalla)

La indignación de la cantante se centra en la injusticia de la situación: “Son cosas que nos cuesta mucho trabajo comprar, mucho trabajo sacar adelante y de repente así llegan este tipo de fraudes”.

La artista informó que ya presentó un reporte ante Amazon, aunque al momento de su denuncia no había obtenido una solución satisfactoria. Flor Amargo finalizó su mensaje haciendo un llamado a sus seguidores para que se mantengan atentos y tomen precauciones, como grabar el proceso de apertura de los paquetes como respaldo ante cualquier posible reclamo.

El caso de Flor Amargo subraya la vulnerabilidad de los consumidores y la necesidad urgente de que las grandes plataformas de e-commerce refuercen sus protocolos de seguridad en la cadena de entrega y en la atención al cliente.