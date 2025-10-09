¿De cuánto es la multa por circular con muchas personas en una moto?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX exige luces encendidas y casco obligatorio para motociclistas. (Cuartoscuro)

La movilidad en la Ciudad de México enfrenta desafíos constantes, especialmente en lo que respecta a la seguridad vial y el respeto a las normativas de tránsito. En este contexto, la regulación sobre el uso de motocicletas reviste especial importancia. El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece parámetros específicos para quienes eligen a este vehículo como medio de transporte.

Conducir una motocicleta implica cumplir con diversas disposiciones. El reglamento contempla medidas como el uso obligatorio de luces delanteras y traseras encendidas en todo momento, además de requerir aditamentos reflejantes en horarios de poca visibilidad. Así mismo, se exige que el conductor y el acompañante utilicen casco protector diseñado específicamente para estos vehículos.

En cuanto a la cantidad de ocupantes permitidos a bordo: los conductores deben respetar el número máximo de personas estipulado en la tarjeta de circulación de la motocicleta, el cual marca normalmente solo 2 individuos.

El número de personas que pueden viajar en una motocicleta depende de la tarjeta de circulación, que normalmente establece dos. (Rogelio Morales @Cuartoscuro).

El Reglamento de Tránsito de la CDMX señala que quienes incumplan con esta disposición serán sancionados con una multa que va de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, UMA, vigente, la cual tiene un valor actual de 113.14 pesos. Esto hace que la infracción sea equivalente a una suma entre 1 mil 131,40 y 2 mil 262,80 pesos actualmente. Además, la infracción conlleva tres puntos de penalización para la licencia de conducir.

La ley de movilidad también contiene otras restricciones focalizadas en promover hábitos viales responsables. A los motociclistas no se les permite circular por aceras, áreas exclusivas para peatones, ciclovías, ni carriles confinados para transporte público.

Está prohibido para los motociclistas, además, que circulen entre carriles salvo si el tráfico está completamente detenido, caso en el que deben posicionarse en la zona destinada a motocicletas sin invadir cruces peatonales. Las sanciones por violar estos apartados pueden alcanzar las 30 veces la UMA y seis puntos a la licencia para las infracciones más graves, esto es porque cada infracción cuenta con un valor diferente y el valor fijo queda a criterio de la autoridad de tránsito.

Las multas por exceder el número de ocupantes en motocicleta van de 1 mil 131 a 2 mil 262 pesos. (Reuters)

La regulación subraya también la importancia del equipamiento y del respeto a las condiciones de la vía. No portar las luces encendidas, circular sin casco o viajar con aditamentos de protección en mal estado puede derivar en multas y penalizaciones adicionales.

El cumplimiento de estas normas puede ser realizada tanto por agentes de tránsito como a través de sistemas tecnológicos que captan las infracciones y permiten sancionar con la reducción de puntos en la licencia vehicular.