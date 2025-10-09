México

Dalílah Polanco publica primer mensaje tras salir de La Casa de los Famosos y anuncia medidas para cuidar de su salud mental

La actriz reapareció y esto dijo a quienes la apoyaron durante el reality show

Por Ignacio Izquierdo

La actriz logró el segundo
La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México superó todas las cifras previas al reunir más de 43 millones de votos del público, según los datos oficiales divulgados por Televisa. La contienda por el primer lugar estuvo principalmente centrada entre Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, quienes tuvieron la mayoría de los sufragios.

Aldo de Nigris acumuló 19 millones 139 mil 698 votos y logró así imponerse en la competencia. En tanto, Dalílah alcanzó 10 millones 619 mil 904 votos, una cifra que la ubicó en el segundo escalón, pero a una distancia de 8 millones 519 mil 794 votos respecto al ganador.

Aldo de Nigris y
Aldo de Nigris y Dalílah Polanco. (Captura de pantalla)

Y es que la actriz mantuvo una presencia destacada en redes sociales a lo largo del reality show, especialmente durante las últimas semanas. Fueron miles de fans los que declararon su amor por ella y votaron masivamente para que se llevara la corona.

Si bien hubo demasiados detractores de Dalílah, al final se convirtió en una de las habitantes más queridas de toda la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Ahora, tras el final de la edición, Dalílah se está integrando poco a poco en el mundo real y ya publicó el primer mensaje en sus redes sociales. Esto fue lo que dijo.

La reaparición de Dalílah Polanco en redes sociales: esto dijo

La casi ganadora dio un anuncio Crédito: X/DalilahPolanco

En un video que subió a su cuenta de X (con un celular prestado), Dalílah Polanco contó que decidió dejar por ahora las redes sociales para cuidar su salud mental:

“La cosa es de que yo estoy afuera, no tengo mi celular, creo que no lo tendré toda la semana por salud mental, emocional y todo lo demás. Yo le hago caso a mi equipo, porque si no fuera por mi equipo y por ustedes, yo no estaría donde estoy”.

La finalista de La Casa de los Famosos México aprovechó para agradecer a las personas que la acompañaron durante la competencia:

“Muchísimas gracias por cada pedacito de amor que me mandaron, por cada voto, por cada vez que prendías la tele y buscabas en dónde andaba yo. Por esas mil veces que lo hiciste o una, te agradezco mil veces por esa una o por esas mil. Gracias, gracias, gracias. Les mando un chingazo de amor, chingazo de besos. Que Dios me los bendiga. Voy a seguir subiendo cosas así, de esta manera las irán subiendo. Pero no me olviden, por favor, no me olviden”.

Temas Relacionados

Dalílah PolancoAldo de NigrisLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

