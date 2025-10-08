Sheinbaum llama a aclarar ataque contra Noboa, presidente de Ecuador: “Más que atentado fue una pedrada ”

Sheinbaum reaccionó al ataque contra Daniel Noboa. | YouTube Gobierno Federal

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a aclarar el ataque contra su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, que ocurrió ayer, cuando el mandatario viajaba en caravana junto con varios integrantes de su gobierno.

“Primero tiene que aclarar en qué circunstancias se dio, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de un atentado”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...