Sheinbaum llama a aclarar ataque contra Noboa, presidente de Ecuador: “Más que atentado fue una pedrada ”

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a aclarar el ataque contra su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, que ocurrió ayer, cuando el mandatario viajaba en caravana junto con varios integrantes de su gobierno.
“Primero tiene que aclarar en qué circunstancias se dio, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de un atentado”, dijo en Palacio Nacional.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Mujeres realizarán foro dedicado a fortalecer el liderazgo femenino en SLP
Se busca conmemorar el Año de la Mujer Indígena y Afromexicana, destacó Rosa Bechara
Gobierno de Sheinbaum reporta 60% de avance en construcción de nuevas carreteras: van 17 mil mdp de inversión
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta obras de modernización en ejes viales y puentes prioritarios
La mañanera de hoy 8 de octubre | Ataque a jornaleros en Tamaulipas por el Ejército, no somos la guerra contra el narco: Sheinbaum
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa
CDMX prohíbe apartar lugares en la calle: estas son las nuevas sanciones
Refuerza la recuperación del espacio público con la reforma a la Ley de Cultura Cívica
“No la dio”: Karime Pindter es criticada y parodiada tras su debut en La Más Draga 7
La exfinalista de ‘La Casa de los Famosos México’ recibió un sinfín de comentarios en redes
MÁS NOTICIAS