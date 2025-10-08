México

Sheinbaum llama a aclarar ataque contra Noboa, presidente de Ecuador: “Más que atentado fue una pedrada ”

La presidenta afirmó que su gobierno no está a favor de la violencia contra políticos

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum reaccionó al ataque contra
Sheinbaum reaccionó al ataque contra Daniel Noboa. | YouTube Gobierno Federal

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a aclarar el ataque contra su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, que ocurrió ayer, cuando el mandatario viajaba en caravana junto con varios integrantes de su gobierno.

“Primero tiene que aclarar en qué circunstancias se dio, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de un atentado”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

