¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

El influencer parece haber dejado atrás las controversias que generó su cercanía con los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Por Jazmín González

(Tiktok/Archivo)
(Tiktok/Archivo)

La decisión de Kunno de no acompañar a Ángela Aguilar en la celebración de su cumpleaños ha generado especulaciones entre sus seguidores, pero el propio influencer ha explicado que su ausencia se debe a compromisos profesionales.

Durante un encuentro con la prensa mexicana a las afueras de Televisa, el creador de contenido detalló que su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy le impedirá coincidir con la cantante el próximo miércoles, fecha cercana al cumpleaños de la intérprete de “En realidad”.

Kunno explica que su ausencia
Kunno explica que su ausencia en el cumpleaños de Ángela Aguilar se debe a compromisos profesionales. (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

¿Se terminó la amistad entre Kunno, Ángela Aguilar y Nodal?

La amistad entre Kunno y la hija de Pepe Aguilar ha sido objeto de especulaciones por la cercanía que ambos han mostrado en diferentes ocasiones.

Sin embargo, el influencer subrayó que tanto él como la integrante de la dinastía Aguilar prefieren mantener su relación lejos de la exposición pública.

“Obviamente yo que tengo este proyecto, a lo mejor no me toca coincidir con ella, pero, o sea, es eso, simplemente somos amigos y creo que ya también queremos dejarlo fuera de lo mediático”, señaló para distintos medios.

El creador de contenido expresa
El creador de contenido expresa su aprecio por Ángela Aguilar y asegura que la felicitará en su cumpleaños. (TikTok: @.kunno)

Por otra parte, expresó su aprecio por la cantante y mencionó que, aunque no pueda estar presente en la celebración de su cumpleaños, no dejará de estar presente en un día tan especial.

“Nos queremos mucho, saben que cumple años el 8 de octubre, entonces pues la vamos a felicitar”, agregó.

Kunno agradece la confianza que Ángela Aguilar le tuvo en los momentos difíciles

Asimismo, manifestó su agradecimiento hacia la cantante de regional mexicano por la confianza que tuvo en él para compartir los momentos difíciles que enfrentó tras su matrimonio con Christan Nodal.

“A mí me alegra mucho que siempre mis amigas se recargan en mí cuando están pasando por algo. Sé que las personas que están viviendo una situación complicada pueden recargarse en mí, y sé que las voy a hacer sonreír”, aseguró.

Kunno afirma que mantiene una
Kunno afirma que mantiene una buena relación con Christian Nodal pese a sus diferentes contextos. (TikTok: @.kunno)

Finalmente, sobre su cercanía con el intérprete de “Botella tras Botella” confesó que, a pesar de venir de contextos distintos han logrado tener una buena amistad.

“Es divertido, porque siento que ambos venimos de diferentes contextos y estamos acostumbrados a convivir con distinta gente, entonces ese choque es entretenido, nos la pasamos bien”, compartió

Asimismo, aprovechó para desmintir cualquier rumor de enemistad con los intérpretes de “Dime cómo quieres”, asegurando que siguen siendo cercanos: “Nunca ha pasado nada, de hecho, creo que mientras más digo algo, más me quieren”, concluyó.

