México

Prepara chilaquiles rojos con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para cenar en casa

Este delicioso platillo mexicano es perfecto para alegrar el final de tu día

Por Ignacio Izquierdo

Chilaquile rojos, una excelente opción
Chilaquile rojos, una excelente opción para cenar .

La cena ofrece la oportunidad de combinar sabor, nutrición y practicidad en un solo platillo. Los chilaquiles rojos con ingredientes ricos en proteína presentan una opción accesible y fácil de preparar, adecuada para quienes buscan alternativas saludables en casa. La versatilidad de este plato permite ajustarlo según las preferencias personales, sin sacrificar su valor nutricional.

Esta receta adopta una versión moderna de los tradicionales chilaquiles mexicanos, enfocada en fortalecer el aporte proteico. Pollo desmenuzado, claras de huevo y queso cottage se integran en la preparación para conseguir un platillo balanceado y satisfactorio. La salsa roja conserva los sabores característicos, mientras los ingredientes principales aportan los nutrientes necesarios para una cena ligera y completa.

Receta de chilaquiles rojos con alto contenido proteico

Así se preparan los chilaquiles
Así se preparan los chilaquiles rojos

Ingredientes principales:

  • 8 tortillas de maíz
  • 250 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 4 huevos
  • 100 gramos de queso cottage bajo en grasa
  • 2 jitomates grandes
  • 1 diente de ajo
  • 1/4 de cebolla
  • 2 chiles guajillo secos (sin semillas)
  • 1 chile serrano
  • 1 taza de caldo de pollo
  • Aceite vegetal en aerosol (cantidad necesaria)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco y cebolla picada (opcional, para decorar)

Preparación:

El huevo es rico en
El huevo es rico en proteína

1. Corta las tortillas en triángulos. Lleva al horno precalentado a 180℃ (356℉) hasta que estén crujientes. Usa papel pergamino para evitar que se peguen y ahorra aceite.

2. Hierve los jitomates junto con los chiles guajillo y serrano, el ajo y la cebolla hasta que los chiles estén suaves. Licúa todo junto con el caldo de pollo hasta obtener una salsa tersa. Corrige la sazón con sal y pimienta.

3. Cocina las claras en una sartén antiadherente hasta que estén firmes. Reserva.

4. En la misma sartén, esparce un poco de aceite en aerosol. Vierte la salsa roja y deja hervir.

5. Añade las tortillas horneadas a la salsa y mezcla para que absorban el sabor, cuida que no se deshagan.

6. Incorpora la pechuga de pollo desmenuzada y los huevos estrellados. Mezcla con movimientos suaves.

7. Sirve los chilaquiles calientes, corona con queso cottage y decora con cilantro y cebolla si se desea.

Este platillo combina hidratos de carbono de lenta absorción, proteínas magras y lácteos bajos en grasa. Las porciones pueden ajustarse en función de las necesidades personales. Preparar chilaquiles rojos con este enfoque nutricional brinda una alternativa práctica para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a la cocina tradicional mexicana.

