Prepara chilaquiles suizos con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para desayunar en casa

Así se preparan los chilaquiles suizos. Foto: youtube.com/@MunchiesLab

Los chilaquiles ocupan un lugar esencial en la gastronomía mexicana como una de las opciones más versátiles y apreciadas para el desayuno. Adaptados a los gustos y costumbres de cada región, estos triángulos de tortilla frita bañados en salsa han trascendido generaciones y fronteras, consolidándose como parte del recetario cotidiano en los hogares de México. Variantes como los chilaquiles rojos, verdes y suizos cuentan con ingredientes y presentaciones distintivas, que aportan matices únicos tanto en sabor como en textura.

En particular, los chilaquiles suizos destacan por la incorporación de crema, queso gratinado y pollo deshebrado, combinación que les confiere una consistencia cremosa. Este platillo se asocia a la influencia europea en la cocina nacional y suele servirse como plato principal en desayunos y brunch familiares. La preferencia por los chilaquiles suizos responde en gran medida a la facilidad con la que pueden prepararse en casa y a su capacidad para adaptarse tanto a paladares tradicionales como a quienes buscan una experiencia culinaria más sofisticada.

Receta de chilaquiles suizos con pollo y queso gratinado

Ingredientes

10 tortillas de maíz

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

2 tazas de salsa verde preparada

1 taza de crema ácida

1 ½ tazas de queso manchego rallado

½ cebolla en rodajas delgadas

Aceite vegetal

Sal al gusto

Preparación

1. Corta las tortillas en triángulos y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas y firmes. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente.

2. En una sartén grande, calienta la salsa verde, agrega la crema y mezcla bien hasta obtener una salsa homogénea. Ajusta la sal si es necesario.

3. Incorpora los totopos fritos a la salsa y remueve para cubrirlos completamente. Cocina a fuego bajo un par de minutos para que las tortillas absorban el sabor sin deshacerse.

4. En un refractario, coloca una capa de chilaquiles, añade el pollo desmenuzado y cubre con la salsa restante. Espolvorea el queso manchego sobre la preparación.

5. Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos, o hasta que el queso se haya gratinado y presente un tono dorado.

6. Decora con rodajas de cebolla y sirve inmediatamente.

Servir los chilaquiles suizos recién salidos del horno garantiza una textura crujiente y un sabor que recupera lo mejor de los ingredientes mexicanos con un matiz internacional. Esta receta permite ajustarse al gusto de cada familia, incorporando ingredientes adicionales como cilantro o aguacate para personalizarla.