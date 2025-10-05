México

Prepara chilaquiles suizos con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para desayunar en casa

Este platillo mexicano es perfecto para iniciar el día

Por Ignacio Izquierdo

Así se preparan los chilaquiles
Así se preparan los chilaquiles suizos. Foto: youtube.com/@MunchiesLab

Los chilaquiles ocupan un lugar esencial en la gastronomía mexicana como una de las opciones más versátiles y apreciadas para el desayuno. Adaptados a los gustos y costumbres de cada región, estos triángulos de tortilla frita bañados en salsa han trascendido generaciones y fronteras, consolidándose como parte del recetario cotidiano en los hogares de México. Variantes como los chilaquiles rojos, verdes y suizos cuentan con ingredientes y presentaciones distintivas, que aportan matices únicos tanto en sabor como en textura.

En particular, los chilaquiles suizos destacan por la incorporación de crema, queso gratinado y pollo deshebrado, combinación que les confiere una consistencia cremosa. Este platillo se asocia a la influencia europea en la cocina nacional y suele servirse como plato principal en desayunos y brunch familiares. La preferencia por los chilaquiles suizos responde en gran medida a la facilidad con la que pueden prepararse en casa y a su capacidad para adaptarse tanto a paladares tradicionales como a quienes buscan una experiencia culinaria más sofisticada.

Receta de chilaquiles suizos con pollo y queso gratinado

Ingredientes

  • 10 tortillas de maíz
  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
  • 2 tazas de salsa verde preparada
  • 1 taza de crema ácida
  • 1 ½ tazas de queso manchego rallado
  • ½ cebolla en rodajas delgadas
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto

Preparación

Foto: Instagram/@tortilleria_taiyari
Foto: Instagram/@tortilleria_taiyari

1. Corta las tortillas en triángulos y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas y firmes. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente.

2. En una sartén grande, calienta la salsa verde, agrega la crema y mezcla bien hasta obtener una salsa homogénea. Ajusta la sal si es necesario.

3. Incorpora los totopos fritos a la salsa y remueve para cubrirlos completamente. Cocina a fuego bajo un par de minutos para que las tortillas absorban el sabor sin deshacerse.

4. En un refractario, coloca una capa de chilaquiles, añade el pollo desmenuzado y cubre con la salsa restante. Espolvorea el queso manchego sobre la preparación.

5. Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos, o hasta que el queso se haya gratinado y presente un tono dorado.

6. Decora con rodajas de cebolla y sirve inmediatamente.

Servir los chilaquiles suizos recién salidos del horno garantiza una textura crujiente y un sabor que recupera lo mejor de los ingredientes mexicanos con un matiz internacional. Esta receta permite ajustarse al gusto de cada familia, incorporando ingredientes adicionales como cilantro o aguacate para personalizarla.

