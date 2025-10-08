Pink Floyd revive en el Centro Histórico de la CDMX con un tributo desde las alturas

El próximo 24 de octubre, el Museo del Estanquillo se convertirá en escenario de un tributo a Pink Floyd. (Infobae México / Jesúe Abraham Aviles)

El próximo 24 de octubre, el Museo del Estanquillo se convertirá en escenario de un tributo a Pink Floyd desde su terraza, con música en vivo, efectos visuales y una vista privilegiada del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La presentación, anunciada por el propio recinto y detallada por Museo del Estanquillo de la Ciudad de México, reunirá a fanáticos en una velada que conjuga el legado del rock progresivo y el entorno urbano capitalino.

La presentación se llevará a cabo el 24 de octubre en el Museo del estanquillo de La Ciudad de México. Foto: CUARTOSCURO

Lo que debes saber

DOGSBAND, agrupación mexicana especializada en homenajes al repertorio británico, será la encargada de interpretar temas emblemáticos de Pink Floyd.

Entre las canciones prometidas figuran títulos destacados de álbumes reconocidos internacionalmente como The Dark Side of the Moon, The Wall y Wish You Were Here, según lo informó el Museo del Estanquillo.

Las actuaciones estarán reforzadas por sistemas avanzados de luces y sonido, y efectos visuales diseñados para recrear la atmósfera original de los conciertos de la banda londinense. La cita está programada para las 19:00 horas y la capacidad será de solo 100 personas.

El evento pretende ofrecer una experiencia exclusiva, donde los asistentes podrán disfrutar una bebida de cortesía mientras escuchan piezas como “Comfortably Numb” y otras composiciones caracterizadas por su complejidad musical y riqueza conceptual.

De acuerdo con datos difundidos por el Museo del Estanquillo, los boletos están a la venta por $320 pesos mexicanos a través del sitio web dopplermultiforo.art.

La colaboración con Doppler Multiforo facilita la logística del espectáculo, enfocado en los admiradores que buscan revivir la energía del rock británico en una locación histórica del país.

El Museo del Estanquillo, ubicado en pleno corazón del Centro Histórico de la CDMX, destaca no solo por sus exposiciones culturales, sino por su terraza que permite observar el paisaje nocturno de la capital. El recinto subraya que, en sintonía con el concepto de homenaje, la combinación de la música en vivo y la vista panorámica convierte la noche en una propuesta única para los seguidores de Pink Floyd y del rock en general.

Las canciones de la agrupación, en conjunto con el juego de luces y efectos visuales, prometen sumergir a los espectadores en una experiencia sensorial única.

La iniciativa responde a una tendencia creciente de integrar conciertos temáticos y experiencias sensoriales en espacios museísticos, convocando a públicos diversos en contextos urbanos.

Según el anuncio oficial, quienes asistan deberán adquirir sus entradas con anticipación debido a la alta demanda esperada para este formato limitado.

Temas de los álbumes The Dark Side of the Moon, The Wall y Wish You Were Here resonarán en el Museo del Estanquillo. (Crédito: prensa Sony Music)