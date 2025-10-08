“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el actuar de elementos del Ejército Mexicano después de que se diera a conocer que un grupo de ellos efectuó un ataque armado sobre la carretera Tampico-Mante, el cual, según fuentes consultadas por Infobae México, dejó un saldo de siete trabajadores muertos sobre la vialidad.
Al respecto, la mandataria mexicana lamentó los hechos y dijo que, ahora, se debe ir a fondo para que se sepa “que fue lo que pasó realmente”. Aunado a ello, aprovechó para comentar que debe existir una regulación para la Ley de Uso de Armas de Fuego, dado que su gobierno “no es la guerra contra el narco del expresidente Calderón”.
Información en desarrollo...
