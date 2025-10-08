México

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

La mandataria habló del tema y pidió precisar “qué fue lo que pasó exactamente” en los hechos registrados sobre la carretera Tampico-Mante

Por Diego Mendoza López

Guardar
Izamiento de bandera a media
Izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el actuar de elementos del Ejército Mexicano después de que se diera a conocer que un grupo de ellos efectuó un ataque armado sobre la carretera Tampico-Mante, el cual, según fuentes consultadas por Infobae México, dejó un saldo de siete trabajadores muertos sobre la vialidad.

Al respecto, la mandataria mexicana lamentó los hechos y dijo que, ahora, se debe ir a fondo para que se sepa “que fue lo que pasó realmente”. Aunado a ello, aprovechó para comentar que debe existir una regulación para la Ley de Uso de Armas de Fuego, dado que su gobierno “no es la guerra contra el narco del expresidente Calderón”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoAtaque armadoBalaceraEjército MexicanoCarretera Tampico-ManteTamaulipasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Quién es Víctor Mendivil, el artista que reclama el trono de Peso Pluma y Natanael Cano en los corridos tumbados

Dos de sus sencillos se colocan en lo más alto de las listas de popularidad en plataformas digitales

Quién es Víctor Mendivil, el

Sheinbaum revisará que migrantes puedan votar para elegir cónsules mexicanos: “Que se tome en cuenta su opinión”

La mandataria expresó que puede ser una posibilidad para las y los connacionales, pero debe revisarse a profundidad y en el marco de la ley

Sheinbaum revisará que migrantes puedan

“Las imágenes son terribles”: Sheinbaum afirma que su gobierno ha atendido casos de violencia contra migrantes en EEUU

El gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas a Estados Unidos por casos de violencia contra migrantes

“Las imágenes son terribles”: Sheinbaum

Alcalde de Uruapan, Michoacán, pide armamento militar para igualar capacidad de fuego de los delincuentes

El presidente municipal impulsa ante el Secretariado de Seguridad la autorización de armas de alto calibre, tras advertir sobre el poderío de los grupos ilegales en Michoacán

Alcalde de Uruapan, Michoacán, pide

Carlos Slim: así comenzó en el mundo empresarial el hombre más rico de Latinoamérica

El empresario contó en una entrevista la influencia que tuvo su padre en él para iniciar en el mundo de los negocios

Carlos Slim: así comenzó en
MÁS NOTICIAS

NARCO

El 40% de los delitos

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

Desde amonio hasta explosivos: esto aseguró la Guardia Nacional y el Ejército tras operativo en Michoacán

Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

Hallan cadáver con disparos y ataduras cerca de punto militar en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Víctor Mendivil, el

Quién es Víctor Mendivil, el artista que reclama el trono de Peso Pluma y Natanael Cano en los corridos tumbados

Teorías conspirativas y pactos con el Diablo: Víctor Mendivil asalta Spotify con “Orula”, éxito que todo México canta

“Alguien que es ensamble”: Galilea Montijo reaviva la polémica entre Alexis Ayala y Guana en su fiesta

Kunno niega ser portavoz de Ángela Aguilar y revela qué le regalará por su cumpleaños: “No me corresponder hablar por ella”

“No la dio”: Karime Pindter es criticada y parodiada tras su debut en La Más Draga 7

DEPORTES

Suspenden de manera indefinida a

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Gobierno de Jalisco revela más acusaciones contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”

CMLL presenta cartelera de la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Abogado de la menor que denunció a Omar Bravo revela qué pruebas hay contra el exfutbolista