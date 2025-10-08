México

Luisa Alcalde niega haber afirmado que en gobiernos de Morena no hay baches: “Sólo hay en sus conciencias”

Llamó a los oposición “conservadora” para serenarse

Por Jaqueline Viedma

Luisa Alcalde desmiente versión que circuló en medios sobre los baches en los gobiernos de Morena. (Crédito: YouTube/ Morena Sí)

Desde Tepic, Nayarit, la tarde de este 7 de octubre de 2025, Luisa Alcalde, dirigente del partido guinda, se lanzó contra quienes difundieron en meses anteriores que ella había afirmado la escasez de baches en los gobiernos de Morena, acusó manipulación de la información por parte de la oposición, “solo hay en sus conciencias, retorcidas por tanta corrupción, vileza y mentiras”.

El desmentido llega luego de que a finales de agosto de este año, la morenista se hiciera viral por clips cortados que hacían parecer que ella afirmaba lo siguiente: “Cuando gobierna Morena no hay baches. Cuando gobierna Morena no hay problemas de drenaje. Cuando gobierna Morena no hay problemas de alumbrado público”. Un mensaje que se viralizó y creó polémica en torno al tema.

Sin embargo, los videos que circularon en plataformas como TikTok, Facebook, X(antes Twitter), Instagram, estaban manipulados, porque en realidad el énfasis se vio modificado, siendo la versión correcta, así: “Entonces, estamos en eso. Y ¿qué es lo que queremos? que en el futuro... que arranquemos hoy para que en un futuro próximo podamos asegurarle a la gente que cuando gobierna Morena no hay baches, cuando gobierna Morena no hay problemas de drenaje, cuando gobierna Morena no hay problemas de alumbrado público. Eso lo vamos a poder decir, pero tenemos que arrancar ese proyecto ya y lo estamos haciendo”.

Luisa Alcalde acusó a la
Luisa Alcalde acusó a la oposición de manipular la información ante la ciudadanía.

Por esta razón y ante cuestionamientos de la prensa, desde el CEN de Nayarit la dirigente aprovechó para aclarar la polémica, “yo no dije eso, porque así se manipula la información... Tenemos que avanzar en que todos nuestros presidentes municipales manden recursos en estos cinco rubros donde hay muchísimo rezago”.

Luisa Alcalde afirmó que hay mucho trabajo en materia de agua, pavimentación, drenaje, basura y luminaria, por eso planteó que desde ya los municipios se pongan a trabajar en estos temas y que en un futuro la población reconozca el trabajo realizado.

Calificó a la oposición como “tramposa” al editar su video y tergiversar la información, advirtió que su planteamiento está enfocado en tener prioridades desde los gobiernos municipales, “La manipulación de la información está a la orden del día... A los conservadores los conmino a serenarse.”

En el mismo sitio, la morenista comentó que trabajar en territorio no son actos anticipados de campaña y recalcó que el “PRIAN” no va con la gente, “se la pasan en los medios, en comidas, en conferencias de prensas, nunca van a territorio”.

