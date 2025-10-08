Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Foto: FGE Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que Sara Luz Herrera, exalcaldesa de Alvarado, fue sentencia a 20 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de quien era su secretario particular.

De acuerdo con las pesquisas, la exedil ordenó el asesinato del secretario, identificado con las iniciales M.M.C., cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 3 de agosto de 2013 en la colonia Lomas del Rosario, municipio de Alvarado.

El juez también suspendió sus derechos civiles y políticos, y estableció un pago por concepto de reparación del daño dentro de la causa penal 50/2021.

La exalcaldesa fue detenida en enero de 2014. Desde entonces se encuentra recluida en el penal de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de Los Reyes.

Su administración al frente de la alcaldía de Alvarado fue del año 2011 al 2013.

Sara Luz Herrera ya había sido sentenciada por homicidio

Foto: RRSS

Cabe recordar que en enero de 2018, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el fallo condenatorio de 30 años de pena privativa de la libertad en contra de la exalcaldesa de Alvarado luego de que se comprobó su participación como autora intelectual en el delito de homicidio doloso calificado.

En ese entonces, las pesquisas arrojaron que Sara Luz Herrera entregó dinero en efectivo a dos presuntos autores materiales, a quienes citó en su domicilio, para asesinar a la víctima identificada como M.M.C., cuyo cuerpo fue localizado en un predio de la colonia Lomas del Rosarito.

Dicho proceso se encontraba en la causa penal 427/2017, la cual derivó de la causa inicial 19/2024, en la que el juez dictó la sentencia de 30 años de prisión, fijó un pago de reparación del daño por 306 mil 900 pesos y la aplicación de una multa pecuniaria.

Infobae México consultó a la Fiscalía para conocer el motivo por el que la exalcaldesa cuenta con dos sentencias por este delito, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Además de este proceso, la exalcaldesa fue aprehendida en febrero de 2024 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, que habría cometido durante su gestión frente al municipio.

Este mandato judicial se cumplimentó en prisión por la causa penal 04/2022, por la que además fueron detenidos tres miembros del Ayuntamiento de Alvarado por el mismo delito, identificados como Fernando “N”, Raquel “N” y Julián “N”.