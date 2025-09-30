Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

Es acusado de liderar la organización criminal denominada La Barredora (X/@senad_paraguay)

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, solicitó un amparo con el objetivo de frenar una segunda orden de captura en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Si bien el trámite fue realizado el pasado 25 de septiembre fue hasta el 30 del mismo mes que los hechos fueron dados a conocer. El hombre apodado El Comandante H fue ingresado al penal del Altiplano tras su expulsión de Paraguay.

La demanda de garantías fue admitida por el encargado del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez. Es por ello que fue abierto el expediente, sin que hasta el momento haya sido revelado si fue concedida la mediad cautelar.

Fue detenido en Paraguay (EFE)

Se trata de la causa penal 386/2025, en la cual es reclamada la orden de arresto y actos privativos de la libertad.

Amparo sobre la casa del “Comandante H”

De igual manera, el exfuncionario de Seguridad promovió un amparo respecto al caso de su casa. El titular del Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tabasco, Manelic Delón Vázquez, fue el encargado de otorgar una suspensión definitiva contra el aseguramiento del inmueble.

Es decir, la suspensión mencionada es para que las cosas se mantengan en el estado en el que están actualmente.

A Bermúdez Requena se le acusa de liderar una organización criminal conocida como La Barredora, grupo del que han sido capturados varios de sus posibles integrantes.

INFOMRACIÓN EN DESARROLLO...