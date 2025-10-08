México

Avanza aprobación de ‘Ley Valeria’ en Cámara de Diputados; buscan que acecho a mujeres sea delito federal

Hasta el momento, solo 9 estados han tipificado ya este delito, por lo que se busca expandir la iniciativa a nivel nacional

Por Alejandra Zúñiga

En comisiones avalaron la "Ley
En comisiones avalaron la "Ley Valeria", la cual busca tipificar el acecho como un delito.

En un avance a la protección de las mujeres en México, el Congreso de la Unión aprobó en comisiones la iniciativa conocida como “Ley Valeria”, dictamen promovido por Iraís Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano por Nuevo León.

Cabe destacar que, la propuesta busca establecer el acecho como delito en el Código Penal Federal, así como incrementar las sanciones para conductas como el acoso sexual y este tipo de delitos en contra de las mujeres.

De acuerdo a lo expedido, la norma prevé sanciones que van de uno a tres años de prisión y multas de hasta 600 días para las personas que acosen o intimiden con intención lasciva, causen daño psicoemocional o interfieran en la vida diaria de la víctima.

Aprueban “Ley Valeria”

¿De qué va la Ley? Dicho dictamen toma el nombre de Valeria Macías, una maestra y gestora cultural de Nuevo León, quien fue víctima de acecho durante cinco años. Pese a las denuncias expedidas, las autoridades no pudieron intervenir debido a que este tipo de conducta no estaba contemplada como delito en la legislación.

En razón de ello, esta nueva propuesta busca establecer sanciones específicas para quienes incurran en conductas de acecho, con el objetivo de fortalecer el marco legal y brindar mayor seguridad a las víctimas.

El acoso digital o cyberbullying
El acoso digital o cyberbullying afecta la salud mental de jóvenes, generando impacto emocional y riesgos en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente reforma avalada por la Comisión de Justicia tiene el objetivo de eliminar la ausencia de regulación que permitía que quienes seguían, vigilaban o acosaban de manera repetida a una persona sin su consentimiento quedaran impunes, afectando la tranquilidad y la salud mental de la víctima.

“El acecho no es amor, no es interés, no es insistencia: es violencia. Y hoy el Congreso la nombra, la sanciona y la convierte en ley”, enfatizó la legisladora emecista.

Con la reforma, quien vigile, persiga o intente comunicarse de forma repetida y sin consentimiento con otra persona, alterando su paz o la rutina diaria, podrá recibir una pena de uno a cuatro años de prisión y multas de hasta 400 días.

Es importante mencionar que, la sanción será mayor cuando la persona afectada sea menor de edad, adulta mayor o se encuentre en condición de vulnerabilidad, según lo discutido por los legisladores.

Iraís Reyes consideró que la propuesta busca garantizar que ninguna mujer se sienta desprotegida ante situaciones de acecho. Luego de ser avalada en comisiones, la “Ley Valeria” pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación final.

En la actualidad, nueve estados ya contemplan el acecho como delito en su legislación: Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Colima, Guerrero y Oaxaca. Pronto esta medida también será adoptada a nivel federal.

“El acecho es una advertencia que el Estado no puede ignorar; reconocerlo como delito es también prevenir el feminicidio”, agregó la emecista.

