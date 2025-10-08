México

Mujeres realizarán foro dedicado a fortalecer el liderazgo femenino en SLP

Se busca conmemorar el Año de la Mujer Indígena y Afromexicana, destacó Rosa Bechara

Por Jorge Contreras

Guardar
Listo el Cuarto Congreso Nacional
Listo el Cuarto Congreso Nacional de 50+1 a realizarse en SLP (especial)

San Luis Potosí se prepara para recibir este viernes 10 de octubre a mujeres líderes de todo el país en el Cuarto Congreso Nacional de la Colectiva 50+1, un foro dedicado a fortalecer el liderazgo femenino, promover la igualdad de oportunidades y consolidar la participación plena de las mujeres en la vida pública, empresarial y social de México.

La anfitriona Rosa Bechara Arriola, presidenta del Capítulo 50+1 San Luis Potosí, destacó que esta edición representa una oportunidad para celebrar la sororidad, el diálogo y la fuerza transformadora de las mujeres mexicanas.

“Queremos que todas las mujeres se sientan parte de este espacio donde el liderazgo femenino se vive, se celebra y se fortalece. Además, conmemoraremos el Año de la Mujer Indígena, un tema que nos llena de orgullo y compromiso”, expresó Bechara Arriola en un mensaje difundido en redes sociales.

El evento, que se desarrollará en el Centro de Negocios Potosí de 9:00 a 19:00 horas, reunirá a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y cultural.

Participación de políticas y empresarias destacadas

Lenia Batres estará presente en
Lenia Batres estará presente en el Cuarto Congreso Nacional de la Colectiva 50+1 (X- Gabriela Jiménez)

Entre las participantes confirmadas se encuentran Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las senadoras Amalia García Medina y Carolina Viggiano; la diputada Claudia Sánchez; así como las empresarias María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, y Tanya Avellan, CEO de Alpura México.

Uno de los momentos más esperados del Congreso será el panel “Derechos políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas”, en el que se abordarán los retos y avances en materia de representación y participación política de estos grupos históricamente marginados.

Asimismo, el programa incluirá la conferencia “Corazón rarámuri: De la carrera de resistencia a la voz por la igualdad”, impartida por Lorena Ramírez Hernández, reconocida corredora rarámuri y símbolo del orgullo indígena mexicano.

El encuentro también tendrá un toque artístico con la presentación musical de Jeniffer Rojo, intérprete del himno de la colectiva “Vencer el Silencio”, y el cierre estelar de la cantante Rocío Banquells, quien ofrecerá un concierto en homenaje a las mujeres que abren caminos y rompen barreras.

Con esta cuarta edición, la Colectiva 50+1 reafirma su compromiso de impulsar una red nacional de mujeres líderes que promuevan la equidad de género y la participación plena en todos los espacios de decisión del país.

Palabras clave SEO: Congreso Nacional 50+1, , igualdad de género, mujeres líderes, San Luis Potosí, Rosa Bechara Arriola, Lorena Ramírez, Rocío Banquells, Lenia Batres.

Temas Relacionados

Colectiva 50+1ForoFeminismoSLPmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar banoffee de plátano light, un postre nutritivo rico en vitaminas B, B6, B9 y C

Reinventa en casa uno de los bizcochos británicos más emblemáticos con una versión baja en azúcares

Cómo preparar banoffee de plátano

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

La autoridad municipal atribuye el problema a la influencia del narcotráfico, la pérdida de valores y la falta de educación en el hogar

El 40% de los delitos

Kunno niega ser portavoz de Ángela Aguilar y revela qué le regalará por su cumpleaños: “No me corresponder hablar por ella”

La intérprete de regional mexicano cumple 22 años hoy 8 de octubre

Kunno niega ser portavoz de

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

Equipos de emergencia evacuaron a decenas de vecinos en la zona y atendieron a lesionados

Tragedia en fábrica de sombreros:

Casco, placas y cero distracciones: así quiere cuidar la CDMX a quienes ruedan con batería

La Subsecretaría de Control de Tránsito emite recomendaciones y prepara cambios legales para reducir riesgos

Casco, placas y cero distracciones:
MÁS NOTICIAS

NARCO

El 40% de los delitos

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

Desde amonio hasta explosivos: esto aseguró la Guardia Nacional y el Ejército tras operativo en Michoacán

Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

Hallan cadáver con disparos y ataduras cerca de punto militar en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kunno niega ser portavoz de

Kunno niega ser portavoz de Ángela Aguilar y revela qué le regalará por su cumpleaños: “No me corresponder hablar por ella”

“No la dio”: Karime Pindter es criticada y parodiada tras su debut en La Más Draga 7

Dalílah Polanco se reencuentra con Carlos Rivera tras escándalo de La Casa de los Famosos México

Estas son las 10 mejores películas de Google en México que no te puedes perder

“De repente lloro″: Aldo de Nigris se dio cuenta de su fama al ir por un pollo frito tras ganar LCDLFM

DEPORTES

Gobierno de Jalisco revela más

Gobierno de Jalisco revela más acusaciones contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”

CMLL presenta cartelera de la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Abogado de la menor que denunció a Omar Bravo revela qué pruebas hay contra el exfutbolista

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20