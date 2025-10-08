Ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX “avanza lento”, reveló la SICT: ¿Qué falta para concluir la obra?

El titular de la SICT confirmó que la ampliación de la Línea 12 avanza lento, pero será concluida en el gobierno de Sheinbaum Crédito: YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) actualizó cuál es el estatus actual de la obra de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). A 10 años desde que empezó el proyecto, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, explicó que los avances que hay en la Línea 12 del Metro CDMX son lentos, por lo que no será concluida este 2025.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de comunicaciones confirmó que los últimos avances son lentos, pero el proyecto va encaminado a concluirse en esta gestión de la presidenta.

Hasta este 8 octubre de 2025, las autoridades siguen en la misma zona de excavación, la misma que se reportó Jesús Esteva en octubre de 2024 cuando fue director de la Secretaría de Obras de la CDMX, en aquel entonces la obra avanzó 52.12 por ciento. A un año de ese último reporte, los avances son mínimos.

Así luce la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX [Cortesía Santi VR (SNT Movilidad Urbana)/ X @SntVTC]

¿Por qué la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX es lenta?

El titular de la SICT enfatizó que la obra para conectar Observatorio con Mixcoac ha tenido contratiempos por las características del suelo y el avance de la excavación del túnel, parte fundamental que conforma la ampliación de la línea dorada. Los avances han sido lentos por la técnica de excavación que han utilizado y por priorizar la seguridad.

“En el caso de la Línea 12, seguimos todavía en la parte del túnel que les reportaba desde mi gestión, desde nuestra gestión en la ciudad, donde tenemos los rellenos antrópicos. Falta ya muy poco, pero se avanza muy lento por cuestiones también de seguridad”, informó.

Según explicó, se le dará recursos a la ampliación de la Línea 12 para que se concluya durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. “Tiene asignado recurso para el próximo año. Concluyendo el túnel, se inicia implantación de vía, construcción de las estaciones, la conexión de las estaciones y conforme tengamos disponibilidad de recursos, se tendrá un programa para concluir, pero se piensa concluir en esta administración”, precisó.

Jesús Esteva explicó que faltan 30 metros por excavar para iniciar con la construcción de estaciones en la ampliación de la Línea 12 Crédito: YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo

¿Qué falta para concluir la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX?

Según las autoridades, hasta el momento faltan alrededor de 30 metros por excavar; una que vez que terminen, darán paso a la siguiente etapa la cual consiste en la construcción de las estaciones, conexión de estaciones, tendido de vías y equipo electromecánico y más detalles para la operación de la ruta.

“El túnel, le faltan alrededor de 30 metros, en realidad, al túnel para concluirse. Y estos son rellenos, pues de cascajo, de basura. Arriba hay edificaciones, entonces, el proceso constructivo consiste en inyectar concreto y, una vez que se rigidiza la sección, entonces excavar. Muy distinto al otro proceso donde íbamos excavando y avanzábamos, pues del orden de decenas de metros por mes”, agregó.

Así lucen los más recientes avances de la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (X/ @SntVTC)

Por último, reveló cómo han sido los avances de excavación: “Aquí, a veces son metro, metro y medio durante cuatro semanas. Entonces, es muy, muy lento el proceso constructivo, pero también es lo que se requiere por cuestiones de seguridad”.