Semarnat admite daño ambiental en cenotes y cavernas del tramo 5 en el Tren Maya; aceleran regularizaciones

El ingeniero Guillermo D. Christy recolecta muestras de agua junto a una columna de acero rellena de concreto instalada para proporcionar apoyo a una parte de la vía del Tren Maya, dentro del sistema de cavernas Aktun Tuyul, el domingo 3 de marzo de 2024, en las afueras de Playa del Carmen, México. La construcción de este ferrocarril en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd)

En comparecencia ante comisiones, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, expuso las siete prioridades en materia ecológica por el actual gobierno para 2030.

No obstante, el foco de la discusión se desplazó hacia las recientes declaraciones sobre los impactos ambientales del Tren Maya en la península de Yucatán, lo que generó debate entre legisladores y organizaciones ambientales, más allá de los proyectos e iniciativas presentadas.

Aunque la secretaria explicó que se han revisado los permisos del Tren Maya con el objetivo de regularizar la obra. Entre sus declaraciones, afirmó que la construcción del proyecto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó severas afectaciones en distintas cavernas y cenotes de la región.

Autoridades revisa impacto ambiental del Tren Maya

Al ser interrogada por el priista Víctor Samuel Palma César, respecto a los efectos del sistema de transporte eléctrico, la titular expuso los datos obtenidos desde el inicio de su gestión. Precisó que al asumir funciones el 1 de octubre de 2024, el proyecto del Tren Maya ya estaba en operación.

La institución informó que ha realizado recorridos en los siete tramos de la línea del ferrocarril y en sus 28 obras asociadas, donde se han evaluado los permisos correspondientes para cada uno.

Inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, este domingo. Crédito: Cuartoscuro

También destacó que, han cuantificado las áreas de reforestación necesarias para mitigar los impactos ambientales ocasionados por las obras del proyecto.

Bárcena indicó que, se ha exigido el cumplimiento de 95% de las condicionantes de impacto ambiental. Asimismo, detalló que los daños se concentraron en el tramo 5, con afectaciones a ocho cavernas y un cenote, por lo que se han realizado labores específicas de limpieza y control en esta parte del proyecto.

“Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya, estamos pendientes, estamos trabajando”, señaló.

La titular mencionó que los avances del Tren Maya y los detalles de las investigaciones se difunden cada jueves a través de la Gaceta Ecológica.

Respecto al proyecto en Mahahual relacionado con desarrollos inmobiliarios y turísticos, Bárcena aclaró que hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta formal, por lo que todavía no se ha realizado una evaluación.

De igual forma, subrayó la existencia de una controversia constitucional en el municipio de Othón P. Blanco, por lo que reiteró el interés de avanzar en el ordenamiento ecológico para proteger las áreas afectadas por posibles proyectos, en especial los arrecifes de alto valor ecológico.