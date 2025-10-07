México

Semarnat admite daño ambiental en cenotes y cavernas del tramo 5 en el Tren Maya; aceleran regularizaciones

Las autoridades han supervisado cada tramo del ferrocarril para identificar permisos pendientes y condicionantes no cumplidas

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
El ingeniero Guillermo D. Christy
El ingeniero Guillermo D. Christy recolecta muestras de agua junto a una columna de acero rellena de concreto instalada para proporcionar apoyo a una parte de la vía del Tren Maya, dentro del sistema de cavernas Aktun Tuyul, el domingo 3 de marzo de 2024, en las afueras de Playa del Carmen, México. La construcción de este ferrocarril en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd)

En comparecencia ante comisiones, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, expuso las siete prioridades en materia ecológica por el actual gobierno para 2030.

No obstante, el foco de la discusión se desplazó hacia las recientes declaraciones sobre los impactos ambientales del Tren Maya en la península de Yucatán, lo que generó debate entre legisladores y organizaciones ambientales, más allá de los proyectos e iniciativas presentadas.

Aunque la secretaria explicó que se han revisado los permisos del Tren Maya con el objetivo de regularizar la obra. Entre sus declaraciones, afirmó que la construcción del proyecto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó severas afectaciones en distintas cavernas y cenotes de la región.

Autoridades revisa impacto ambiental del Tren Maya

Al ser interrogada por el priista Víctor Samuel Palma César, respecto a los efectos del sistema de transporte eléctrico, la titular expuso los datos obtenidos desde el inicio de su gestión. Precisó que al asumir funciones el 1 de octubre de 2024, el proyecto del Tren Maya ya estaba en operación.

La institución informó que ha realizado recorridos en los siete tramos de la línea del ferrocarril y en sus 28 obras asociadas, donde se han evaluado los permisos correspondientes para cada uno.

Inauguración de los tramos 6
Inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, este domingo. Crédito: Cuartoscuro

También destacó que, han cuantificado las áreas de reforestación necesarias para mitigar los impactos ambientales ocasionados por las obras del proyecto.

Bárcena indicó que, se ha exigido el cumplimiento de 95% de las condicionantes de impacto ambiental. Asimismo, detalló que los daños se concentraron en el tramo 5, con afectaciones a ocho cavernas y un cenote, por lo que se han realizado labores específicas de limpieza y control en esta parte del proyecto.

“Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya, estamos pendientes, estamos trabajando”, señaló.

La titular mencionó que los avances del Tren Maya y los detalles de las investigaciones se difunden cada jueves a través de la Gaceta Ecológica.

Respecto al proyecto en Mahahual relacionado con desarrollos inmobiliarios y turísticos, Bárcena aclaró que hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta formal, por lo que todavía no se ha realizado una evaluación.

De igual forma, subrayó la existencia de una controversia constitucional en el municipio de Othón P. Blanco, por lo que reiteró el interés de avanzar en el ordenamiento ecológico para proteger las áreas afectadas por posibles proyectos, en especial los arrecifes de alto valor ecológico.

Temas Relacionados

Tren MayaSemarnatMedio ambienteMorenamexico-noticias

Más Noticias

¿Por qué se distanciaron Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga tras el éxito de ‘Amores Perros’?

El reencuentro entre ambos, más de dos décadas después, durante la gala por los 25 años de ‘Amores Perros’ en el Palacio de Bellas Artes, sorprendió al público

¿Por qué se distanciaron Alejandro

Cae Filiberto “N” tras operativo de alto impacto en Sinaloa; lo ligan a grupo de Los Chapitos

Entre lo decomisado en los poblados de Jesús María y Carboneras se hallaron armas largas, drogas, vehículos blindados y hasta equipo táctico

Cae Filiberto “N” tras operativo

Alertan por efectos del huracán Priscilla en Puerto Vallarta: se registran olas de hasta 4 metros de altura

Protección Civil de Jalisco estableció bandera roja en las playas del municipio

Alertan por efectos del huracán

Kenia López Rabadán pide sancionar a políticos corruptos tras caso de huachicol fiscal: “Que los discursos se vuelvan realidad”

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que el mensaje de Sheinbaum Pardo sobre la corrupción tiene “muchos destinatarios”

Kenia López Rabadán pide sancionar

Detectan nuevas formas de fraude digital a través de aplicaciones “montadeudas” en CDMX

Estas aplicaciones móviles ofrecen créditos rápidos y terminan extorsionando a usuarios mediante amenazas, acoso digital y uso indebido de información personal

Detectan nuevas formas de fraude
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae Filiberto “N” tras operativo

Cae Filiberto “N” tras operativo de alto impacto en Sinaloa; lo ligan a grupo de Los Chapitos

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

FGJE de Sonora ofrece 1 mdp por localizar a dos agentes de seguridad acusados de homicidio

Drones, explosivos y miles de litros de químico: así fue el hallazgo de seguridad en Badiraguato

Detienen a tres hombres por extorsión en colonia Central de Abasto: policías recuperan mochila con dinero de la víctima

ENTRETENIMIENTO

¿Una señal para Aldo de

¿Una señal para Aldo de Nigris? Fans de La Casa de los Famosos México encuentran presunto rostro en escena de la gran final

Patty López de la Cerda es operada tras crisis de salud asociada a miomas: “Un dolor de terror”

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’? Esto respondió Rosa María Noguerón

Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante: “Ella es la grandísima artista”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acorralados por reporteros y redes explotan: “¿Esa es su prensa digna?"

DEPORTES

México vs Chile: cuál es

México vs Chile: cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense

Penta Zero Miedo gana oportunidad por el Campeonato Intercontinental de la WWE: a qué hora verlo en vivo desde México

La trayectoria de México en el Mundial Sub-20: ¿Cuáles han sido los mejores resultados?

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs