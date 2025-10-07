Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México será sede de una fiesta de música electrónica dirigida por Patrick Miller el 10 de enero de 2026 (Ocesa)

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se prepara para recibir una de las celebraciones más esperadas por los amantes de la música electrónica: el próximo 10 de enero de 2026, el recinto conocido como el Domo de Cobre se convertirá en la pista de baile más grande del país bajo la dirección de Patrick Miller.

La preventa de boletos, exclusiva para clientes Banamex, comenzará el 9 de octubre a las 11:00, mientras que la venta general estará disponible a partir del 10 de octubre a la misma hora.

El evento promete mucho más que un simple concierto. Se trata de una auténtica fiesta dedicada al hi-NRG, el Italo disco, el techno y el new beat, géneros que han dejado una huella profunda en varias generaciones mexicanas.

Patrick Miller no solo es reconocido como DJ, sino como el creador de un movimiento cultural que ha definido la vida nocturna de la ciudad desde los años 80.

El club Patrick Miller, ubicado en la Colonia Roma, se consolidó como un espacio emblemático donde convergen coleccionistas de vinilos, bailarines urbanos y quienes buscan una experiencia distinta en la pista de baile. Allí, la nostalgia y la energía se fusionan en noches interminables, forjando una comunidad que trasciende el tiempo.

El impacto de Patrick Miller se extendió más allá de su club, integrándose en la memoria colectiva de la capital. Sus fiestas se transformaron en rituales donde se encuentran quienes crecieron escuchando a Sylvester, Lime, Koxo Club y Divine, junto con nuevas generaciones que descubren el poder de la música retro en un entorno vibrante y contemporáneo.

Para la noche del 10 de enero, el Domo de Cobre será intervenido con luces neón, visuales de estética retro y una atmósfera que solo Patrick Miller sabe crear. Tanto los veteranos del beat como quienes se inician en el universo del hi-NRG encontrarán una experiencia diseñada para sacudir el alma y mantener la pista encendida hasta el último minuto.

Los boletos estarán disponibles en preventa Banamex el 9 de octubre y, a partir del día siguiente, podrán adquirirse en las taquillas del recinto o a través de Ticketmaster.

Patrick Miller, un espacio para la cultura High Energy

Patrick Miller es un reconocido sonidero y promotor musical originario de la Ciudad de México. Fundó en 1983 el club homónimo Patrick Miller, que se ha consolidado como uno de los principales espacios para la cultura del high energy, el italo disco y la música electrónica en México.

Su nombre se ha vuelto sinónimo de fiestas multitudinarias con mezclas de éxitos ochenteros y pistas de baile masivas. Patrick Miller ha influido en generaciones de aficionados al baile y al sonido, convirtiéndose en un referente dentro de la escena nocturna capitalina y de la cultura urbana ligada a la música electrónica.