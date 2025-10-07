México

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

El icónico DJ y creador de un movimiento cultural prepara una noche mágica en la Ciudad de México, donde la pista de baile será el epicentro de la fiesta electrónica más esperada

Por Armando Guadarrama

Guardar
El Palacio de los Deportes
El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México será sede de una fiesta de música electrónica dirigida por Patrick Miller el 10 de enero de 2026 (Ocesa)

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se prepara para recibir una de las celebraciones más esperadas por los amantes de la música electrónica: el próximo 10 de enero de 2026, el recinto conocido como el Domo de Cobre se convertirá en la pista de baile más grande del país bajo la dirección de Patrick Miller.

La preventa de boletos, exclusiva para clientes Banamex, comenzará el 9 de octubre a las 11:00, mientras que la venta general estará disponible a partir del 10 de octubre a la misma hora.

El evento promete mucho más que un simple concierto. Se trata de una auténtica fiesta dedicada al hi-NRG, el Italo disco, el techno y el new beat, géneros que han dejado una huella profunda en varias generaciones mexicanas.

La celebración reunirá géneros como
La celebración reunirá géneros como hi-NRG, Italo disco, techno y new beat, marcando un hito en la vida nocturna capitalina (Foto: Archivo)

Patrick Miller no solo es reconocido como DJ, sino como el creador de un movimiento cultural que ha definido la vida nocturna de la ciudad desde los años 80.

El club Patrick Miller, ubicado en la Colonia Roma, se consolidó como un espacio emblemático donde convergen coleccionistas de vinilos, bailarines urbanos y quienes buscan una experiencia distinta en la pista de baile. Allí, la nostalgia y la energía se fusionan en noches interminables, forjando una comunidad que trasciende el tiempo.

El impacto de Patrick Miller se extendió más allá de su club, integrándose en la memoria colectiva de la capital. Sus fiestas se transformaron en rituales donde se encuentran quienes crecieron escuchando a Sylvester, Lime, Koxo Club y Divine, junto con nuevas generaciones que descubren el poder de la música retro en un entorno vibrante y contemporáneo.

Roberto Devesa (Dj Patrick Miller)
Roberto Devesa (Dj Patrick Miller) se presentará con su juego de luces y pantallas que ha destacado desde hace 40 años en la escena muciscal Foto: (Facebook Patrick Miller)

Para la noche del 10 de enero, el Domo de Cobre será intervenido con luces neón, visuales de estética retro y una atmósfera que solo Patrick Miller sabe crear. Tanto los veteranos del beat como quienes se inician en el universo del hi-NRG encontrarán una experiencia diseñada para sacudir el alma y mantener la pista encendida hasta el último minuto.

Los boletos estarán disponibles en preventa Banamex el 9 de octubre y, a partir del día siguiente, podrán adquirirse en las taquillas del recinto o a través de Ticketmaster.

La preventa de boletos para
La preventa de boletos para el evento de Patrick Miller inicia el 9 de octubre para clientes Banamex; la venta general comienza el 10 de octubre (Ocesa)

Patrick Miller, un espacio para la cultura High Energy

Patrick Miller es un reconocido sonidero y promotor musical originario de la Ciudad de México. Fundó en 1983 el club homónimo Patrick Miller, que se ha consolidado como uno de los principales espacios para la cultura del high energy, el italo disco y la música electrónica en México.

Su nombre se ha vuelto sinónimo de fiestas multitudinarias con mezclas de éxitos ochenteros y pistas de baile masivas. Patrick Miller ha influido en generaciones de aficionados al baile y al sonido, convirtiéndose en un referente dentro de la escena nocturna capitalina y de la cultura urbana ligada a la música electrónica.

Temas Relacionados

Patrick MillerPalacio de los deportesCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

El Sistema Cutzamala se acerca a su límite: Conagua reporta nivel del 93%

En la primera semana de octubre el Cutzamala ha ganado 18.983.000 metros cúbicos de agua

El Sistema Cutzamala se acerca

Pipas de gas LP: estas serán las nuevas regulaciones para su uso

Empresas y operadores enfrentan estrictos lineamientos para traslado y reparto de combustible con medidas de seguridad que buscan reducir riesgos

Pipas de gas LP: estas

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

A través de sus redes sociales, el Gobernador de Nuevo León le dedicó unas palabras al regiomontano

Samuel García felicita a Aldo

Cuáles son las propiedades curativas de la flor de cempasúchil

Además de sus atributos como planta ornamental y ritual también se le reconocen usos medicinales

Cuáles son las propiedades curativas

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

Se le relaciona con el trasiego de cocaína a EEUU

Detienen a Jason Duncker en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Jason Duncker en

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

ENTRETENIMIENTO

Samuel García felicita a Aldo

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Así fue la presentación de Intocable durante la gran final de “México Canta”

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Verónica Castro afirma que procedió legalmente contra mujeres que la señalaron por presunto acoso

DEPORTES

Zurdo Ramírez confirma pláticas con

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA