México

Madrina de Christian Nodal asegura que el cantante no es un padre ausente: “No se sientan jueces”

Eli Castro defendió a Cazzu e hizo un llamado para que las mujeres la admiren

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @elicastrogdl // @nodal)
(IG: @elicastrogdl // @nodal)

Eli Castro, madrina de Christian Nodal, desató controversia en redes sociales tras dar a conocer que asistirá al concierto que Cazzu ofrecerá en Guadalajara, Jalisco, el próximo 16 de octubre como parte de su gira Latinaje.

Y es que muchos usuarios de redes sociales consideraron la asistencia de Eli Castro al show como una postura a favor de la rapera argentina. Esto en medio del supuesto proceso legal que Julieta Cazzuchelli estaría enfrentando en contra de Christian Nodal por diferencias sobre la custodia de su hija en común: Inti.

  • “Te voy a seguir no más por el apoyo que le das a la Jefa.”
  • “Así nos apoyamos entre mujeres! Mis respetos.”
  • “Nodal tendrá cosas malas pero tiene a la mejor madrina.”
  • “Me agradas, like por apoyar a la jefa Cazzu, verdadero talento.”
Eli Castro ganó seguidores tras revelar que asistirá al concierto de Cazzu en Guadalajara TikTok: @elicastrogdl

“Christian Nodal no es un padre ausente”: Eli Castro

Tras el escándalo que se desató, Eli Castro concedió una entrevista para el programa ¡Siéntese quién pueda!, donde no solo reafirmó su apoyo a Cazzu, también habló sobre la separación de los cantantes.

“Qué quiero decirle a las mujeres de este mundo: admírenla”, declaró y respecto a la polémica separación de Cazzu y Christian Nodal, comentó: “Me tocó (ver) una parte que me descompuso mucho, ver tan triste a Christian”.

Eli Castro reveló cómo ha cambiado su relación con su ahijado y desmintió su supuesto rechazo a Ángela Aguilar TikTok: @sientesequienpueda

Eli Castro no profundizó en detalles sobre lo sucedido, pero sí habló sobre cómo es Christian Nodal.

“No tiene tapujos, no está mintiendo. Él dice lo que siente, les guste o no les guste, él es transparente y es Christian Nodal”, dijo.

Eso no fue todo, en la entrevista Castro también fue cuestionada sobre un supuesto rechazo de su parte Ángela Aguilar y una preferencia a Cazzu, pero ella desmintió las especulaciones.

“Me parece que las decisiones del corazón son decisiones del corazón. Un hombre que se deje manipular por nadie, al contrario, creo que siempre ha tomado sus propias decisiones”, dijo.

(TikTok // IG: @angela_aguilar_)
(TikTok // IG: @angela_aguilar_)

Por último, Castro defendió a Christian Nodal de quienes aseguran que es un padre ausente y confesó que actualmente no tiene una relación estrecha con él.

Él no está siendo un padre ausente, ojo, no pongan palabras en la boca de nadie ni se sientan jueces ni mucho menos (...) Formamos algo precioso y maravilloso. En este momento no estoy cercana a él, tiene mucho tiempo que no lo veo, me gustaría hablar con él, pero los tiempos de Dios son perfectos”, dijo sin revelar los motivos de su distanciamiento.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarCazzuIntiEli CastroLatinajemexico-entretenimiento

Más Noticias

Activistas alertan por aumento de anuncios ilegales pese a nueva ley en CDMX

A tres años de la implementación de la Ley de Publicidad Exterior, vecinos denuncian que hay saturación de murales publicitarios

Activistas alertan por aumento de

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

‘La Mañanera’ hoy martes 7 de octubre | EN VIVO

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aborda temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia de las 07:30 horas

‘La Mañanera’ hoy martes 7

Tijuana con cielo despejado este martes 7 de octubre: ¿Cuál será la temperatura mínima?

La previsión meteorológica anticipa variaciones en la nubosidad y ráfagas de viento que podrían modificar la sensación térmica

Tijuana con cielo despejado este

Carlos Slim aclara su postura sobre su herencia y su destino después de su muerte: “Los empresarios somos administradores temporales de la riqueza”

El empresario mexicano también habló sobre el destino de Telmex y su situación financiera

Carlos Slim aclara su postura
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Posadas Ocampo a Bertoldo

De Posadas Ocampo a Bertoldo Pantaleón Estrada, tres décadas de violencia contra líderes religiosos en México

Operativo militar en carretera Tampico–Mante por “situación de riesgo” habría dejado muertos y heridos

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Le impone”: redes tunden a

“Le impone”: redes tunden a Aldo De Nigris tras su triunfo en LCDLFM por presunta burla a Gala Montes

Super Junior en México: setlist para sus conciertos en CDMX y Monterrey

Dalílah Polanco y Mar Contreras explicaron la verdad sobre su rivalidad en La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris rompe en llanto al agradecer a Abelito tras su paso en La Casa de los Famosos México

Entre lágrimas, Dalílah Polanco reveló quién fue su persona favorita del cuarto noche en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Ernesto Rivera busca seguir los

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?

Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026