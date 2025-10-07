Madrina de Christian Nodal asegura que el cantante no es un padre ausente: “No se sientan jueces”

(IG: @elicastrogdl // @nodal)

Eli Castro, madrina de Christian Nodal, desató controversia en redes sociales tras dar a conocer que asistirá al concierto que Cazzu ofrecerá en Guadalajara, Jalisco, el próximo 16 de octubre como parte de su gira Latinaje.

Y es que muchos usuarios de redes sociales consideraron la asistencia de Eli Castro al show como una postura a favor de la rapera argentina. Esto en medio del supuesto proceso legal que Julieta Cazzuchelli estaría enfrentando en contra de Christian Nodal por diferencias sobre la custodia de su hija en común: Inti.

“Te voy a seguir no más por el apoyo que le das a la Jefa.”

“Así nos apoyamos entre mujeres! Mis respetos.”

“Nodal tendrá cosas malas pero tiene a la mejor madrina.”

“Me agradas, like por apoyar a la jefa Cazzu, verdadero talento.”

“Christian Nodal no es un padre ausente”: Eli Castro

Tras el escándalo que se desató, Eli Castro concedió una entrevista para el programa ¡Siéntese quién pueda!, donde no solo reafirmó su apoyo a Cazzu, también habló sobre la separación de los cantantes.

“Qué quiero decirle a las mujeres de este mundo: admírenla”, declaró y respecto a la polémica separación de Cazzu y Christian Nodal, comentó: “Me tocó (ver) una parte que me descompuso mucho, ver tan triste a Christian”.

Eli Castro reveló cómo ha cambiado su relación con su ahijado y desmintió su supuesto rechazo a Ángela Aguilar TikTok: @sientesequienpueda

Eli Castro no profundizó en detalles sobre lo sucedido, pero sí habló sobre cómo es Christian Nodal.

“No tiene tapujos, no está mintiendo. Él dice lo que siente, les guste o no les guste, él es transparente y es Christian Nodal”, dijo.

Eso no fue todo, en la entrevista Castro también fue cuestionada sobre un supuesto rechazo de su parte Ángela Aguilar y una preferencia a Cazzu, pero ella desmintió las especulaciones.

“Me parece que las decisiones del corazón son decisiones del corazón. Un hombre que se deje manipular por nadie, al contrario, creo que siempre ha tomado sus propias decisiones”, dijo.

Por último, Castro defendió a Christian Nodal de quienes aseguran que es un padre ausente y confesó que actualmente no tiene una relación estrecha con él.

“Él no está siendo un padre ausente, ojo, no pongan palabras en la boca de nadie ni se sientan jueces ni mucho menos (...) Formamos algo precioso y maravilloso. En este momento no estoy cercana a él, tiene mucho tiempo que no lo veo, me gustaría hablar con él, pero los tiempos de Dios son perfectos”, dijo sin revelar los motivos de su distanciamiento.