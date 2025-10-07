‘La Mañanera’ hoy martes 7 de octubre | EN VIVO

En el Estado de México se registró una baja del 43% de homicidio doloso en septiembre. De acuerdo con los datos presentados, de 6.63 homicidios registrados, el número bajó a 3.77.

De acuerdo con García Harfuch , Guanajuato es uno de los estados que presentó una disminución importante de homicidios dolosos, pues, se registró una disminución del 61% de este delito entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. En este estado, los objetivos capturados que representaron un golpe al narcotráfico fueron: Marco Antonio “N”, alias El Flaco, Christian Alejandro, alias “Cholo”, Pedro “N”, alias El Gato y José Francisco “N”, alias Alfa 1.

Asimismo se han asegurado más de 17 mil armas de fuego , 283 toneladas de droga , mismas que incluyen más de 3 millones de pastillas de fentanilo .

Omar García Harfuch , Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México , informó que han sido detenidas 34 mil 690 personas acusadas de cometer delitos de alto impacto, cifra que influye a líderes de células criminales relacionadas con extorsión , homicidio , secuestro , tráfico de armas , drogas , entre otros delitos.

Golpe al narcotráfico: más de 283 toneladas de droga asegurada y 34 mil 690 detenciones registradas

Finalmente se apuntó que más de 6 mil 400 armas fueron intercambiadas por dinero en el programa de desarme a nivel nacional.

Asimismo, Rodríguez informó que entre septiembre y octubre se realizaron 162 festejos patrios donde participaron más de 55 mil personas, se realizaron 144 ferias de servicio para las mujeres , se atendieron 38 mil 921 femeninas , se efectuaron 5 mil 586 jornadas por la paz a nivel nacional y se sumaron más de 179 hogares al programa visitas casa por casa .

Por su parte, la Secretaria de Gobernación , Rosa Icela Rodríguez infirmó que el equipo de gobernación se reunió con cada uno de los gobernadores mexicanos para definir nuevas estrategias de seguridad nacional.

Aumento en programas de seguridad y protección a ciudadanos en situación vulnerable

Finalmente se resaltó que se ha combatido la extorsión de una manera prioritaria, pues, se previnieron el 74% de las extorsiones , 16% denunciaron un número de extorsión de antecedente y el 10% de las extorsiones sí lograron su cometido .

En cuanto a robo de vehículos , el Gobierno federal registró una baja del 48% , el asalto a transportistas disminuyo en 55% y las denuncias contra la extorsión aumentó en un 85% .

De acuerdo con los datos presentados por la titular del secretariado ejecutivo, en 2016 se reportaban 969.4 delitos diarios a nivel nacional. Con la llegada de Sheinbaum , estos homicidios reportaron una importante disminución del 46% al registrar 525.4 delitos dolosos a nivel nacional.

Disminución de delitos de alto impacto a nivel nacional de un 46%

Disminución de homicidios en 32% a nivel nacional

Marcela Figueroa Franco, Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recalcó que la administración de Sheinbaum comenzó con un 86.9% de homicidios a nivel nacional y la tendencia fue a la baja, reportando hasta día de hoy un 59.5% de este delito a nivel nacional.

De acuerdo con los datos presentados por Figueroa Franco, estos primeros nueve meses de administración son considerados los más bajos en cuanto a delito doloso desde 2016.

En cuanto a los estados más violentos, se registró a Guanajuato con 2 mil 84 víctimas, seguido por Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.