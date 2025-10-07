México

‘La Mañanera’ hoy martes 7 de octubre | EN VIVO

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aborda temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia de las 07:30 horas

Por Carlos Salas

Guardar
14:09 hsHoy

Estados con mayor impacto en seguridad

De acuerdo con García Harfuch, Guanajuato es uno de los estados que presentó una disminución importante de homicidios dolosos, pues, se registró una disminución del 61% de este delito entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. En este estado, los objetivos capturados que representaron un golpe al narcotráfico fueron: Marco Antonio “N”, alias El Flaco, Christian Alejandro, alias “Cholo”, Pedro “N”, alias El Gato y José Francisco “N”, alias Alfa 1.

En el Estado de México se registró una baja del 43% de homicidio doloso en septiembre. De acuerdo con los datos presentados, de 6.63 homicidios registrados, el número bajó a 3.77.

14:00 hsHoy

Golpe al narcotráfico: más de 283 toneladas de droga asegurada y 34 mil 690 detenciones registradas

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que han sido detenidas 34 mil 690 personas acusadas de cometer delitos de alto impacto, cifra que influye a líderes de células criminales relacionadas con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de armas, drogas, entre otros delitos.

Asimismo se han asegurado más de 17 mil armas de fuego, 283 toneladas de droga, mismas que incluyen más de 3 millones de pastillas de fentanilo.

13:56 hsHoy

Aumento en programas de seguridad y protección a ciudadanos en situación vulnerable

Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez infirmó que el equipo de gobernación se reunió con cada uno de los gobernadores mexicanos para definir nuevas estrategias de seguridad nacional.

Asimismo, Rodríguez informó que entre septiembre y octubre se realizaron 162 festejos patrios donde participaron más de 55 mil personas, se realizaron 144 ferias de servicio para las mujeres, se atendieron 38 mil 921 femeninas, se efectuaron 5 mil 586 jornadas por la paz a nivel nacional y se sumaron más de 179 hogares al programa visitas casa por casa.

Finalmente se apuntó que más de 6 mil 400 armas fueron intercambiadas por dinero en el programa de desarme a nivel nacional.

13:45 hsHoy

Disminución de delitos de alto impacto a nivel nacional de un 46%

De acuerdo con los datos presentados por la titular del secretariado ejecutivo, en 2016 se reportaban 969.4 delitos diarios a nivel nacional. Con la llegada de Sheinbaum, estos homicidios reportaron una importante disminución del 46% al registrar 525.4 delitos dolosos a nivel nacional.

En cuanto a robo de vehículos, el Gobierno federal registró una baja del 48%, el asalto a transportistas disminuyo en 55% y las denuncias contra la extorsión aumentó en un 85%.

Finalmente se resaltó que se ha combatido la extorsión de una manera prioritaria, pues, se previnieron el 74% de las extorsiones, 16% denunciaron un número de extorsión de antecedente y el 10% de las extorsiones sí lograron su cometido.

13:34 hsHoy

Disminución de homicidios en 32% a nivel nacional

Marcela Figueroa Franco, Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recalcó que la administración de Sheinbaum comenzó con un 86.9% de homicidios a nivel nacional y la tendencia fue a la baja, reportando hasta día de hoy un 59.5% de este delito a nivel nacional.

De acuerdo con los datos presentados por Figueroa Franco, estos primeros nueve meses de administración son considerados los más bajos en cuanto a delito doloso desde 2016.

En cuanto a los estados más violentos, se registró a Guanajuato con 2 mil 84 víctimas, seguido por Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En cuanto a los estados con menor índice delictivo se posicionaron Yucatán con 23 homicidios (el estado más bajo en la gráfica), seguido de Durango, Coahuila, Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala y Baja California Sur.

13:32 hsHoy

Esta mañana la mandataria Sheinbaum informó que se informarán temas relevantes sobre seguridad nacional..

Los participantes serán: Alejandro Gertz Manero, Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch, General Ricardo Trevilla Trejo, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Mtra. Marcela Figueroa y el General Hernán Cortés Hernández.

13:20 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este martes 7 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraGobierno de MéxicoPalacio Nacionalmexico-noticias

Últimas noticias

Lucerito Mijares primero explota porque Abelito no ganó LCDLFM y luego felicita a Aldo De Nigris: “Te adoramos”

El final de la tercer temporada del reality de Televisa generó todo tipo de reacciones

Lucerito Mijares primero explota porque

Ingrid Martz y la difícil decisión de vivir con tu ex por el bien de los hijos: “No se debe seguir así”

La actriz puso los reflectores sobre una dinámica cada vez más frecuente en años recientes, marcados por una escalada de divorcios en México

Ingrid Martz y la difícil

SRE confirma repatriación de seis mexicanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud

Los connacionales fueron trasladados a Jordania y ya iniciaron su retorno a México, informó la cancillería

SRE confirma repatriación de seis

Activistas alertan por aumento de anuncios ilegales pese a nueva ley en CDMX

A tres años de la implementación de la Ley de Publicidad Exterior, vecinos denuncian que hay saturación de murales publicitarios

Activistas alertan por aumento de

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de octubre: implementan marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estafa de la llamada perdida:

Estafa de la llamada perdida: lista de prefijos que alertan sobre esta modalidad de fraude

Maximiliano Pullaro advirtió que los “golpes” que sufre el Gobierno “van a hacer que vuelva el kirchnerismo”

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Así trabajan los paleontólogos del Conicet que buscan fósiles de los dinosaurios en la Patagonia

Dos colegios colombianos llegaron a la final internacional del torneo Intercolegiales de Minecraft

INFOBAE AMÉRICA

“Siento que me bebí la

“Siento que me bebí la cachaza del mundo entero”: el desesperado pedido de auxilio de una víctima de las intoxicaciones con alcohol en Brasil

Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

DEPORTES

Un jugador de básquet fue

Un jugador de básquet fue arrestado en Indonesia y podría ser condenado a pena de muerte: “Uso el cannabis como medicina”

Fue figura del Mundial 94, su festejo marcó una era y se retiró para vender aspiradoras: “La vida es corta para hacer cosas aburridas”

Solana Sierra y Lourdes Carlé avanzaron en el WTA 125 de Mallorca

Entrevista con la fisicoculturista argentina que competirá en Mr Olympia 2025: “Es un sueño cumplido, ya está, no necesito más”

El mechón amarillo, duelo con Toresani y victoria sobre la hora: a 30 años del regreso oficial de Diego Maradona a Boca