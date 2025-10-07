‘La Mañanera’ hoy martes 7 de octubre | EN VIVO

De acuerdo con García Harfuch, Guanajuato es uno de los estados que presentó una disminución importante de homicidios dolosos, pues, se registró una disminución del 61% de este delito entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. En este estado, los objetivos capturados que representaron un golpe al narcotráfico fueron: Marco Antonio “N”, alias El Flaco, Christian Alejandro, alias “Cholo”, Pedro “N”, alias El Gato y José Francisco “N”, alias Alfa 1.
En el Estado de México se registró una baja del 43% de homicidio doloso en septiembre. De acuerdo con los datos presentados, de 6.63 homicidios registrados, el número bajó a 3.77.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que han sido detenidas 34 mil 690 personas acusadas de cometer delitos de alto impacto, cifra que influye a líderes de células criminales relacionadas con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de armas, drogas, entre otros delitos.
Asimismo se han asegurado más de 17 mil armas de fuego, 283 toneladas de droga, mismas que incluyen más de 3 millones de pastillas de fentanilo.
Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez infirmó que el equipo de gobernación se reunió con cada uno de los gobernadores mexicanos para definir nuevas estrategias de seguridad nacional.
Asimismo, Rodríguez informó que entre septiembre y octubre se realizaron 162 festejos patrios donde participaron más de 55 mil personas, se realizaron 144 ferias de servicio para las mujeres, se atendieron 38 mil 921 femeninas, se efectuaron 5 mil 586 jornadas por la paz a nivel nacional y se sumaron más de 179 hogares al programa visitas casa por casa.
Finalmente se apuntó que más de 6 mil 400 armas fueron intercambiadas por dinero en el programa de desarme a nivel nacional.
De acuerdo con los datos presentados por la titular del secretariado ejecutivo, en 2016 se reportaban 969.4 delitos diarios a nivel nacional. Con la llegada de Sheinbaum, estos homicidios reportaron una importante disminución del 46% al registrar 525.4 delitos dolosos a nivel nacional.
En cuanto a robo de vehículos, el Gobierno federal registró una baja del 48%, el asalto a transportistas disminuyo en 55% y las denuncias contra la extorsión aumentó en un 85%.
Finalmente se resaltó que se ha combatido la extorsión de una manera prioritaria, pues, se previnieron el 74% de las extorsiones, 16% denunciaron un número de extorsión de antecedente y el 10% de las extorsiones sí lograron su cometido.
Marcela Figueroa Franco, Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recalcó que la administración de Sheinbaum comenzó con un 86.9% de homicidios a nivel nacional y la tendencia fue a la baja, reportando hasta día de hoy un 59.5% de este delito a nivel nacional.
De acuerdo con los datos presentados por Figueroa Franco, estos primeros nueve meses de administración son considerados los más bajos en cuanto a delito doloso desde 2016.
En cuanto a los estados más violentos, se registró a Guanajuato con 2 mil 84 víctimas, seguido por Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
En cuanto a los estados con menor índice delictivo se posicionaron Yucatán con 23 homicidios (el estado más bajo en la gráfica), seguido de Durango, Coahuila, Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala y Baja California Sur.
Esta mañana la mandataria Sheinbaum informó que se informarán temas relevantes sobre seguridad nacional..
Los participantes serán: Alejandro Gertz Manero, Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch, General Ricardo Trevilla Trejo, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Mtra. Marcela Figueroa y el General Hernán Cortés Hernández.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este martes 7 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.