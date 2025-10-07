“No le va a servir de nada”: FGR rechaza nuevo amparo promovido por Hernán Bermúdez por vínculos con La Barredora

Gertz Manero descartó que el amparo evite la segunda orden de captura contra Hernán Bermúdez, | Presidencia

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del cártel La Barredora, promovió un amparo para evitar que se ejecute una segunda orden de captura en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

“Sí, promovió un amparo pero no le va a servir de nada”, respondió en la conferencia mañanera de hoy, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

