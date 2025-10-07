“No le va a servir de nada”: FGR rechaza nuevo amparo promovido por Hernán Bermúdez por vínculos con La Barredora

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del cártel La Barredora, promovió un amparo para evitar que se ejecute una segunda orden de captura en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
“Sí, promovió un amparo pero no le va a servir de nada”, respondió en la conferencia mañanera de hoy, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Información en desarrollo...
