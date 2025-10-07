México

“No le va a servir de nada”: FGR rechaza nuevo amparo promovido por Hernán Bermúdez por vínculos con La Barredora

Alejandro Gertz Manero confirmó que el exfuncionario promovió un amparo para evitar ser detenido por delitos federales

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Gertz Manero descartó que el
Gertz Manero descartó que el amparo evite la segunda orden de captura contra Hernán Bermúdez, | Presidencia

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del cártel La Barredora, promovió un amparo para evitar que se ejecute una segunda orden de captura en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

“Sí, promovió un amparo pero no le va a servir de nada”, respondió en la conferencia mañanera de hoy, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

FGRHernán BermúdezamparoLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Harfuch da primera hipótesis sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero: “Fue su propio chofer”

El secretario de seguridad informó que las autoridades se encuentran trabajando en la búsqueda y detención del responsable

Harfuch da primera hipótesis sobre

Harfuch sobre lista eliminada de sanciones a “La Mayiza” y la morenista Hilda Araceli Brown: “Fue error de EEUU”

El secretario de seguridad federal explicó igualmente que el bloqueo de cuentas de la UIF a este tipo de personajes puede revocarse si hay aclaraciones de por medio

Harfuch sobre lista eliminada de

Van 6 mil 420 armas de fuego decomisadas con “Sí al desarme, sí a la paz” en 2025

El objetivo de esta estrategia es alejar la violencia de los hogares mexicanos

Van 6 mil 420 armas

Harfuch niega inseguridad en Polanco de CDMX y da nuevos detalles sobre caso Micky Hair: “Una ejecución directa”

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que ‘una línea de investigación muy sólida’

Harfuch niega inseguridad en Polanco

“No sé de quién hablas”: Adrián Di Monte reacciona con sarcasmo al ingreso de Sandra Itzel a La Granja VIP

El exparticipante de La Casa de los Famosos México fue cuestionado sobre su ex

“No sé de quién hablas”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Homicidios a la baja en

Homicidios a la baja en México: reducen 32% a nivel nacional desde la llegada de Claudia Sheinbaum

Harfuch da primera hipótesis sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero: “Fue su propio chofer”

Harfuch sobre lista eliminada de sanciones a “La Mayiza” y la morenista Hilda Araceli Brown: “Fue error de EEUU”

Harfuch niega inseguridad en Polanco de CDMX y da nuevos detalles sobre caso Micky Hair: “Una ejecución directa”

De Posadas Ocampo a Bertoldo Pantaleón Estrada, tres décadas de violencia contra líderes religiosos en México

ENTRETENIMIENTO

Harfuch niega inseguridad en Polanco

Harfuch niega inseguridad en Polanco de CDMX y da nuevos detalles sobre caso Micky Hair: “Una ejecución directa”

“No sé de quién hablas”: Adrián Di Monte reacciona con sarcasmo al ingreso de Sandra Itzel a La Granja VIP

Madrina de Christian Nodal desmiente supuesto rechazo a Ángela Aguilar y manda un contundente mensaje a Cazzu

¿Por qué Verónica Castro requiere de silla de ruedas y oxígeno? Aparición en CDMX genera preocupación

“No te quieren ver ni en pintura”: Ceriani insinúa que los Aguilar tienen poder para vetar a Emiliano de los Billboard

DEPORTES

Ex directivo de Chivas revela

Ex directivo de Chivas revela que Omar Bravo sería removido como imagen del Mundial 2026 por acusaciones graves

Prensa chilena calienta el partido del Mundial Sub-20 ante México con burlas a Gilberto Mora y referencia al 7-0

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?

Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil