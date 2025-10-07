Harfuch niega inseguridad en Polanco de CDMX y da nuevos detalles sobre caso Micky Hair: “Una ejecución directa”

Harfuch niega inseguridad en Polanco y da nuevos detalles sobre caso Micky Hair: “Ejecución directa” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del 7 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, negó que Polanco atraviese una situación de inseguridad y brindó detalles sobre el homicidio de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair.

El funcionario afirmó que el crimen ocurrido en una de las zonas con mayor presencia policial de la capital fue una ejecución directa, descartando la hipótesis de un asalto o violencia generalizada.

“Esto no fue un asalto, fue un homicidio directo. Fueron a ejecutarlo, lo esperaron y realizaron una ejecución ahí”, declaró García Harfuch. Agregó que la zona de Miguel Hidalgo muestra un descenso en la incidencia delictiva, en referencia a los indicadores de la Secretaría de Seguridad y a la percepción pública.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que ‘una línea de investigación muy sólida’ (Instagram: micky_hair)

“Es una, es una investigación que... tiene líneas muy sólidas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hemos estado en comunicación con la, con la fiscal, con la fiscal Berta y también con el jefe de la Policía, con Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y va a haber resultados pronto”.

Investigación apunta a móvil personal y financiero: caso del asesinato de Micky Hair

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene bajo investigación a Eduardo ‘N’, empresario y exempleado del estilista asesinado.

A pocos días del crimen, Eduardo ‘N’ apareció públicamente para rechazar cualquier vínculo con el homicidio sucedido el 29 de septiembre sobre Presidente Masaryk y Molière.

“Te lo vuelvo a repetir, soy una persona que viene de abajo, trabajadora, honesta, leal”, respondió al ser cuestionado sobre si ordenó el asesinato. Las pesquisas apuntan a una disputa previa: Miguel de la Mora había denunciado a Eduardo ‘N’ por fraude y amenazas en 2024.

Investigación apunta a móvil personal y financiero: caso del asesinato de Micky Hair Foto: (@micky_hair/IG)

El estilista acusó al empresario de cobrar montos elevados por remodelaciones inconclusas en sus salones y de proferir amenazas. Documentos judiciales confirmaron que en su momento la fiscalía ordenó medidas cautelares para proteger al estilista. “No procedió, tan es así, que mi representado jamás fue llamado en calidad de imputado”, subrayó Eloisa Cruz, abogada de Eduardo ‘N’ ante las cámaras.

Denuncias previas, amenazas y vínculos económicos

El conflicto entre los dos protagonistas escaló en el ámbito legal y financiero. Jiménez relató en C4 en Alerta que, tras los desacuerdos en la remodelación de los salones, Eduardo ‘N’ habría amenazado con quemar el negocio si no recibía un pago. “Micky Hair le decía que él cobraba hasta seis veces el precio real y que no le iba a pagar”, explicó el periodista.

Eduardo ‘N’ sostuvo, por su parte, que la ruptura se debió a un adeudo millonario de Miguel de la Mora, quien según su versión no habría pagado un préstamo de 4 millones de pesos y otros 3 millones por servicios de construcción. “Se echa a la bolsa a mis padres… mi papá accede a prestarle el dinero”, narró en sus declaraciones. Sobre supuestas conexiones con el crimen organizado, rechazó cualquier relación: “Jamás, no”.

Nuevas líneas de investigación y presión pública sobre homicidio de Micky Hair

Peritos llevaron a cabo indagatorias tras el hallazgo de un recibo de transferencia por 1.7 millones de pesos cerca del lugar del homicidio. Esta pista abrió la posibilidad de móviles financieros detrás del ataque y sumó otra línea de investigación a las existentes. Cuando se le preguntó a Eduardo ‘N’ si recibió tal depósito, respondió: “Ojalá”.

Nuevas líneas de investigación y presión pública sobre homicidio de Micky Hair (IG: @micky_hair)

La defensa de Eduardo ‘N’ mostró documentos legales que no lo implican formalmente en el caso, aunque el nombre del empresario permanece como una figura de interés para las autoridades. Periodistas como Antonio Nieto aseguran que la hipótesis de que el crimen fue orquestado desde Jalisco no ha sido descartada.

Caso Micky Hair llega a la mañanera de Claudia Sheinbaum

La trayectoria y el estilo de vida de Miguel de la Mora impulsaron el interés mediático y la presión para esclarecer su caso. Habitantes y comerciantes de Polanco han exigido avances en la investigación mientras las autoridades sostienen que el crimen no compromete las condiciones de seguridad del sector.

La declaración de la presidenta Sheinbaum acerca de que “Polanco es de las zonas más seguras de la ciudad” fue reiterada por el secretario García Harfuch durante la conferencia.

Las pesquisas continúan y la FGJCDMX proyecta resultados “pronto”, según aseguró García Harfuch en la conferencia de prensa. El seguimiento de las autoridades y las revelaciones mediáticas mantienen el caso en el centro de la agenda pública.