Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, conversan sobre América Latina y las mujeres en la política

Durante la reunión también estuvieron presentes Juan Ramón de la Fuente y Alicia Bárcena

Por Jaqueline Viedma

Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, Juan Ramón de la Fuente y Alicia Bárcena. (X/Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este7 de octubre de 2025 recibió en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y quien también ejerció el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Durante el encuentro, ambas conversaron sobre la situación de América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, estuvieron presentes en la reunión.

Reunión se da en el marco para definir candidaturas a la ONU

Michelle Bachelet es la candidata propuesta por parte del presidente Gabriel Boric a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) genera expectativas sobre un eventual liderazgo latinoamericano tras la gestión de António Guterres.

La relevancia de este anuncio radica en la tradición no escrita sobre la rotación de regiones para ejercer el máximo cargo en la organización, pues, según explicó el mandatario chileno en septiembre, “por temas de rotación corresponde que el elegido sea de América Latina”.

El proceso de selección, comenzará formalmente en diciembre con la presentación de candidaturas, para luego entrar en una etapa de negociaciones y discusiones internacionales que se prevé se extienda a lo largo de 2026, con el fin de definir quién sucederá al actual secretario general portugués. 

Las postulaciones deberán registrarse antes de fin de año, recalca el gobierno, y diversas fuentes diplomáticas destacan que la procedencia latinoamericana de la candidata fortalece sus posibilidades en el marco de la costumbre de distribución geográfica en la ONU.

Previo al anuncio oficial, Michelle Bachelet participó el 12 de agosto en el acto inaugural de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en México, realizado en la sede del Poder Ejecutivo mexicano, donde se dialogó en temas de derechos y equidad, áreas reconocidas en su trayectoria tanto presidencial como en su paso por organismos multilaterales.

La política de 74 años, quien gobernó Chile en dos ocasiones, asistió al evento como invitada especial. Durante la ceremonia, acompañó en el presidio a la primera mandataria de México, junto con otras autoridades federales y representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En octubre del año pasado, la ex presidenta de Chile, se reunió con el canciller Juan Ramón de la Fuente para abordar temas relacionados con la agenda multilateral y la llegada de la primera presidenta de MéxicoClaudia Sheinbaum. Durante el encuentro, ambos analizaron asuntos de interés común y los desafíos mundiales vinculados con la agenda multilateral.

