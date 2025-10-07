Cae Filiberto “N” tras operativo de alto impacto en Sinaloa; lo ligan a grupo de Los Chapitos

Filiberto “N”, presunto miembro de una célula delictiva vinculada a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue detenido el 7 de octubre de 2025 durante un operativo federal en los poblados de Jesús María y Carboneras. La acción, encabezada por fuerzas de seguridad federales, derivó en el aseguramiento de armas largas, drogas, vehículos blindados y equipo táctico en lo que autoridades califican como un golpe significativo contra el crimen organizado en la región.
La captura se realizó durante recorridos de vigilancia en zonas rurales del municipio de Culiacán, donde el detenido fue identificado como parte de una estructura criminal activa en el estado. Tras su aprehensión, Filiberto “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, quien podría determinar su situación jurídica en los próximos días.
Arsenal decomisado, logística e identidad criminal: esto se reporta
De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, el sujeto es reconocido como Filiberto Hernández Monzón de 37 años de edad. Además, el operativo permitió incautar un arsenal de alto poder y equipo táctico especializado, lo que evidencia la capacidad operativa de la célula desarticulada. A continuación, el listado completo de lo asegurado:
- Tres armas largas de uso exclusivo del Ejército
- Mil 770 cartuchos de diversos calibres
- 37 cargadores para armas largas
- Un paquete con marihuana
- Un paquete con cocaína
- Cuatro camionetas con blindaje artesanal
- Un vehículo apócrifo con apariencia del Ejército Mexicano
- 42 artefactos explosivos improvisados
- Dos radios de comunicación
- Seis chalecos con placas balísticas
- Cuatro cascos tácticos
- Ropa táctica tipo militar
Estos elementos refuerzan la hipótesis de que el grupo operaba con estructura paramilitar y contaba con recursos para enfrentar a fuerzas de seguridad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC. El operativo se dividió en dos eventos simultáneos en distintas zonas y con el objetivo de desarticular la célula vinculada a Los Chapitos.
La caída de “El Chuki”: el piloto aviador de Los Chapitos
Elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano lograron la captura de Juan Pablo “N”, apodado como “El Chuki”, en la sierra de Surutato, municipio de Badiraguato, Sinaloa. El operativo se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre de 2025 mediante un despliegue coordinado por aire y tierra, en una zona considerada estratégica para el Cártel de Sinaloa.
Identificado como piloto aviador al servicio de Los Chapitos, la detención de “El Chuki” fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que se trata de un golpe directo a la logística aérea del grupo criminal. Con tan solo 26 años de ead, el detenido se había convertido en pieza clave para el trasiego de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Según reportes de inteligencia, “El Chuki” operaba como piloto personal de los líderes de la facción, realizando vuelos clandestinos con cargamentos de cocaína, metanfetaminas y precursores químicos.
También era responsable de trasladar a mandos de alto perfil, lo que le otorgaba un alto nivel de confianza dentro del círculo cercano de Ovidio Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) había solicitado su captura como parte de la causa penal 15/23, en la que se le vincula con delitos de terrorismo, acopio y tráfico de armas.
En el mismo expediente figuran otros integrantes de “Los Chapitos”, como “El Ratón”, “Alfredillo”, Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, Mario Alberto Gaspar Martínez “Pokémon” y Martín León Romero.