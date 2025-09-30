Detienen a El Chuki, operador clave del Cártel de Sinaloa, en Surutato

Detuvieron a operador del Cártel de Sinaloa en operativo aéreo y terrestre. (Imagen de archivo. EFE/Luis Torres)

La sierra de Surutato, ubicada en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, fue escenario de la detención de Juan Pablo “N”, conocido como “El Chuki”, un operador relevante del Cártel de Sinaloa.

El arresto se realizó el lunes 29 de septiembre de 2024 tras un operativo militar por aire y tierra ejecutado por el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

La acción respondió a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Detalles del operativo

La seguridad en la entidad federativa ha sido reforzada tras los enfrentamientos de las facciones del Cártel de Sinaloa. (X / @OHarfuch)

El despliegue militar en la zona serrana de Surutato permitió localizar y detener a “El Chuki”, quien figuraba entre los principales objetivos de las autoridades federales, pues contaba con orden de aprehensión y es identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa. El operativo, que incluyó recursos terrestres y aéreos, se enmarca en una serie de acciones recientes dirigidas a debilitar la estructura operativa de grupos delictivos en la región.

La FEMDO había solicitado la captura de Juan Pablo “N” en el contexto de la causa penal número 15/23, que investiga delitos relacionados con terrorismo, acopio y tráfico de armas.

En esta misma causa penal se encuentran implicados otros miembros de alto perfil del Cártel de Sinaloa, como Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”; Archivaldo Guzmán Salazar; Martín León Romero; Marx García Rodríguez; Isidro García, también conocido como “Nini”, “09”, “19” o “Chicken Little”.

Entre las personas detenidas por este delito tambiénn figuran Mario Alberto Gaspar Martínez, alias “Pokémon”; Germán González Monjaraz; Antonio González Zermeño; Héctor Gustavo Cruz Fuentes, apodado “Tavo” o “Tigre”; Andrés Felipe Espinoza Huerta, alias “Chonqui”; Néstor Alfredo García Rodríguez; y Julio César Chávez Jr.

El ahora detenido era piloto aviador del Cártel de Sinaloa. (Defensa)

La inclusión de estos nombres en la investigación resaltó la magnitud de la ofensiva judicial y policial contra la cúpula del cártel.

Con la detención de “El Chuki” suman más de 50 objetivos prioritarios capturados en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024. Entre los detenidos se encuentran operadores financieros, jefes de seguridad y coordinadores de cédulas armadas, en el contexto de la disputa entre grupos antagónicos que ha incrementado la violencia y la presencia de fuerzas federales en la entidad.

En los días previos a la captura de Juan Pablo “N”, la zona centro de Sinaloa registró una intensificación de operativos federales que resultaron en detenciones, abatidos y aseguramientos relevantes contra diversas células delictivas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar la inseguridad y desarticular la estructura del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido información oficial detallada sobre el operativo en Surutato ni sobre los bienes o elementos asegurados durante la intervención militar.

Se prevé que en los próximos días se emitan comunicados que aclaren los detalles de la detención y su impacto en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa.