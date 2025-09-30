Quiénes son los dos pilotos aviadores del Cártel de Sinaloa al servicio de Los Chapitos que se encuentran detenidos

Hasta el momento se ha detenido a dos pilotos aviadores al servicio de los Chapitos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Durante la mañana del 30 de septiembre de 2025, las autoridades notificaron la detención de "El Chuki“, piloto aviador de Los Chapitos, luego de un operativo desplegado por tierra y aire en Badiraguato, Sinaloa.

Sin embargo, no es el único que formó parte importante de las operaciones de "La Chapiza“, pues años atrás, el personal de seguridad logró la detención de Mauro Alejandro Núñez, también conocido como “El Jando”.

Aunque esta persona no figuraba como objetivo prioritario de las autoridades, fue pieza clave dentro de las operaciones del Cártel de Sinaloa debido a que cometió ataques en su nombre en las regiones de Vascogil y Tamazula, en Durango.

Qué hizo El Jando y cómo fue detenido

Se señalaba a Mauro Núñez como piloto aviador responsable del traslado del Mayo Zambada pero fue desmentido posteriormente por Omar García Harfuch. (SSPC)

Aunque a principios de 2025 se le señalaba por estar involucrado en el secuestro y traslado a la fuerza de “El Mayo“ Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch desmintió en conferencia de prensa.

“Él no participó de manera directa en el traslado, es decir físicamente, él no participó. Pero sí se confirma que es piloto privado y persona de confianza de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, de Iván Archivaldo“, explicó Harfuch.

De acuerdo con información emitida por las autoridades, de lo que sí fue responsable es de los ataques, perpetrados el 28 de octubre y el 6 de noviembre del 2024 en localidades que eran consideradas ”refugio" de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, según la periodista Anabel Hernández.

Además, múltiples fuentes, entre ellas Noroeste y Semanario Zeta, destacaron que “El Jando” habría sido uno de los personajes que trataron de impedir el arresto de “El Ratón”, el 5 de enero de 2023, quien buscaba fugarse por segunda vez.

Aunque no fue detenido en aquella ocasión, el día de su aprehensión llegó finalmente la mañana del 8 de febrero de 2025 tras un enfrentamiento en Culiacán de Rosales.

Mauro Alberto Núñez fue entregado al gobierno de Estados Unidos junto a los otros 25 narcotraficantes como parte de la colaboración entre ambas naciones en un operativo que inició desde las primeras horas del martes 12 de agosto.

El Chuki y su papel en la facción de Los Chapitos

El Chuki fue detenido tras un operativo aéreo y terrestre en Badiraguato. (Defensa)

La detención de “El Chuki” ocurrió el pasado 29 de septiembre de 2025 en el municipio de Badiraguato, Sinaloa y de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, se trata de un operador relevante del Cártel de Sinaloa.

El arresto se logró tras un operativo militar por aire y tierra en la zona serrana de Surutato ejecutado por el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. De acuerdo con la Defensa, las acciones se llevaron a cabo como respuesta a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La FEMDO había solicitado la captura de Juan Pablo “N” en el contexto de la causa penal número 15/23, que investiga delitos relacionados con terrorismo, acopio y tráfico de armas.

El operativo se enmarca en una serie de acciones recientes dirigidas a debilitar la estructura operativa de grupos delictivos en la región.