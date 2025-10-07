Alertan por efectos del huracán Priscilla en Puerto Vallarta: se registran olas de hasta 4 metros de altura

Este martes se establece bandera roja en las playas del municipio, debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura. (Protección Civil Jalisco)

Protección Civil de Jalisco lanzó un llamado a los visitantes de la zona debido al fuerte oleaje registrado a consecuencia del huracán Priscilla.

Aunque el ciclón se ubica a unos 300 kilómetros de la costa, la fuerza de los vientos generó una marea de tormenta, por lo que el agua del mar se adentró algunos metros sobre la playa.

Este fenómeno se produce cuando los vientos intensos y la baja presión asociada al huracán empujan el agua del mar hacia la costa, provocando inundaciones repentinas y graves en zonas costeras.

Algunos reportes indican daños en la infraestructura del malecón de Puerto Vallarta debiodo a la fuerza de las olas.

En redes sociales circulan videos que muestran la fuerza de las olas y cómo han afectado al puerto.

En la cuenta de X de Protección Civil también se compartió un material en donde se puede apreciar la intensidad del oleaje.

Las autoridas alertan a la población Crédito Protección Civil Jalisco

“Este martes se establece bandera roja en las playas del municipio, debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura”, se indicó en la publicación de X.

“Por tu seguridad, evita ingresar al mar y atiende las indicaciones del personal de Protección Civil y guardavidas, quienes se mantienen realizando recorridos preventivos a lo largo de la franja costera”, añadió Protección Civil.

La tarde de este martes 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje vía redes sociales para informar que el Huracán Priscilla podría alcanzar la categoría 3.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando”, indicó.

*Información en desarrollo