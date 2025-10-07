México

Alertan por efectos del huracán Priscilla en Puerto Vallarta: se registran olas de hasta 4 metros de altura

Protección Civil de Jalisco estableció bandera roja en las playas del municipio

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Este martes se establece bandera
Este martes se establece bandera roja en las playas del municipio, debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura. (Protección Civil Jalisco)

Protección Civil de Jalisco lanzó un llamado a los visitantes de la zona debido al fuerte oleaje registrado a consecuencia del huracán Priscilla.

Aunque el ciclón se ubica a unos 300 kilómetros de la costa, la fuerza de los vientos generó una marea de tormenta, por lo que el agua del mar se adentró algunos metros sobre la playa.

Este fenómeno se produce cuando los vientos intensos y la baja presión asociada al huracán empujan el agua del mar hacia la costa, provocando inundaciones repentinas y graves en zonas costeras.

Algunos reportes indican daños en la infraestructura del malecón de Puerto Vallarta debiodo a la fuerza de las olas.

En redes sociales circulan videos que muestran la fuerza de las olas y cómo han afectado al puerto.

En la cuenta de X de Protección Civil también se compartió un material en donde se puede apreciar la intensidad del oleaje.

Las autoridas alertan a la población Crédito Protección Civil Jalisco

“Este martes se establece bandera roja en las playas del municipio, debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura”, se indicó en la publicación de X.

“Por tu seguridad, evita ingresar al mar y atiende las indicaciones del personal de Protección Civil y guardavidas, quienes se mantienen realizando recorridos preventivos a lo largo de la franja costera”, añadió Protección Civil.

La tarde de este martes 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje vía redes sociales para informar que el Huracán Priscilla podría alcanzar la categoría 3.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando”, indicó.

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

Huracán PriscillaPuerto VallartaJaliscomexico-noticias

Más Noticias

Kenia López Rabadán pide sancionar a políticos corruptos tras caso de huachicol fiscal: “Que los discursos se vuelvan realidad”

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que el mensaje de Sheinbaum Pardo sobre la corrupción tiene “muchos destinatarios”

Kenia López Rabadán pide sancionar

Detectan nuevas formas de fraude digital a través de aplicaciones “montadeudas” en CDMX

Estas aplicaciones móviles ofrecen créditos rápidos y terminan extorsionando a usuarios mediante amenazas, acoso digital y uso indebido de información personal

Detectan nuevas formas de fraude

¿Huerto casero en otoño? ¡Sí se puede! Este taller te enseña cómo hacerlo

El ciclo otoño-invierno permite la siembra de legumbres clave como garbanzo, haba, lenteja y chícharo

¿Huerto casero en otoño? ¡Sí

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

El operativo involucra embarcaciones de Portugal y Singapur, se analizan cargas en Topolobampo y Guaymas

La Semar investiga dos buques

Sinaloa en la mira de Asia: inversión en agricultura aumentará después de 16 años, según Rocha Moya

El secretario de Agricultura y Ganadería informó que Sinaloa abrió la posibilidad de comerciar chile y sorbo como una estrategia comercial

Sinaloa en la mira de
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Semar investiga dos buques

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

FGJE de Sonora ofrece 1 mdp por localizar a dos agentes de seguridad acusados de homicidio

Drones, explosivos y miles de litros de químico: así fue el hallazgo de seguridad en Badiraguato

Detienen a tres hombres por extorsión en colonia Central de Abasto: policías recuperan mochila con dinero de la víctima

Confusión militar en Tamaulipas provoca la muerte de cinco presuntos trabajadores tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

¿Una señal para Aldo de

¿Una señal para Aldo de Nigris? Fans de La Casa de los Famosos México encuentran presunto rostro en escena de la gran final

Patty López de la Cerda es operada tras crisis de salud asociada a miomas: “Un dolor de terror”

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’? Esto respondió Rosa María Noguerón

Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante: “Ella es la grandísima artista”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acorralados por reporteros y redes explotan: “¿Esa es su prensa digna?"

DEPORTES

México vs Chile: cuál es

México vs Chile: cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense

Penta Zero Miedo gana oportunidad por el Campeonato Intercontinental de la WWE: a qué hora verlo en vivo desde México

La trayectoria de México en el Mundial Sub-20: ¿Cuáles han sido los mejores resultados?

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs