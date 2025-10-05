México

Esta es la cantidad de personas que reunió Claudia Sheinbaum en el Zócalo de CDMX durante informe de un año de su gobierno

El Gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco durante el evento en la Plaza de la Constitución de este domingo 5 de octubre

Por Omar Martínez

El Gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco tras el evento de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Foto: Cortesía.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República Mexicana, ofreció su Informe de Gobierno a un año de que llegara al Poder Ejecutivo.

El acto lo realizó en el Zócalo de la Ciudad de México alrededor de las 11:00 horas de este domingo 5 de octubre en la Plaza de la Constitución.

Desde las primeras horas de este domingo, cientos de personas comenzaron a llegar a este punto de la alcaldía Cuauhtémoc para escuchar el informe de la mandataria capitalina.

El Zócalo de la Ciudad de México comenzó a llenarse de personas y fue cuestión de horas para que luciera con una multitud de seguidores de la exjefa de Gobierno de la capital del país.

El Zócalo de la Ciudad de México 'lució lleno' por las personas que asistieron al evento del informe de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Foto: Cortesía.

Durante el informe y con varias fotografías, tanto del Gobierno de México como de la Ciudad de México y de diferentes dependencias federales y locales, se pudo observar que la Plaza de la Constitución ya estaba llena de personas.

Tras el acto llevado a cabo por la mandataria federal, el Gobierno de la Ciudad de México reportó a través de un comunicado oficial la cantidad de personas que asistieron al informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto ocurrió a un año de que llegó a la presidencia de la República.

En redes sociales, el gobierno federal publicó los primeros spots por el 1er Informe de Gobierno, |Crédito: X: @ClaudiaShein

¿Cuántas personas reunió Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX durante su informe de Gobierno a un año de que llegó a la presidencia de la República?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció a través de un comunicado oficial la cantidad de personas que reunió el informe a un año de Gobierno de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, llegó al Poder Ejecutivo, en la Plaza de la Constitución.

De acuerdo con datos de las autoridades capitalinas, fueron más de 400 mil personas las que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el informe de Sheinbaum a un año de su llegada al gobierno.

Puntualizó que estas personas eran provenientes de todos los estados de la República Mexicana, así como de las 16 alcaldías de la capital del país.

Más de 400 mil personas
Más de 400 mil personas asistieron a escuchar el informe de la mandataria capitalina en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Cortesía.

El Gobierno capitalino señaló que se utilizaron los dispositivos preventivos implementados por distintos elementos de seguridad, así como de Protección Civil.

De igual manera, puntualizó que el evento se llevó a cabo sin algún incidente relevante. Autoridades locales reportaron saldo blanco tras el evento en el Zócalo de la Ciudad de México por el informe de un año de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

