Línea 1 del Metro CDMX: qué fecha de octubre sería la reapertura de toda la línea hasta Observatorio

Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX (Cortesía SNT Movilidad @SntVTC )

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) junto con el Gobierno de la Ciudad de México iniciaron la etapa final de la remodelación de la Línea 1. Después de casi tres años desde el inicio de la obra, inició el periodo de pruebas para la reapertura de la ruta hasta Observatorio.

La reapertura total de la Línea 1 del Metro CDMX hasta la terminal Observatorio se concretará en octubre, según anunció Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital. Este avance permitirá que los trenes retomen el recorrido completo entre Pantitlán y Observatorio.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, reportó avances significativos en la modernización de la Línea 1. Señaló que las pruebas preoperativas “van caminando muy bien” y precisó que ya se logró trasladar el tren hasta la estación Observatorio, según explicó ante los medios en un encuentro con comerciantes del Metro CDMX.

Clara Brugada confirma que la Línea 1 del Metro ya dará servicio hasta Observatorio Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

La primera fase del proyecto de modernización muestra resultados positivos en las evaluaciones previas a la puesta en marcha. El funcionario reiteró que el avance se mantiene conforme al calendario previsto, enfatizando la importancia de estas pruebas en el proceso de reactivación de la línea.

¿Cuándo abre la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio?

Cuando Clara Brugada aseguró que la reapertura de la Línea 1 del Metro será en el mes de octubre, personal del STC Metro inició la fase de pruebas con la circulación de trenes NM-22. Sin embargo, la reapertura del servicio será hasta finales de mes. De acuerdo con lo que compartió Adrián Rubalcava, los días 4, 5, 11 y 12 de octubre suspenderán el servicio del tramo Pantitlán- Chapultepec para la realización de pruebas.

Es decir que para el 13 de octubre habrían concluido estas pruebas preoperativas, por lo que a partir de esa fecha se podría programar la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX. Sin embargo, la mandataria capitalina ha insistido que los principales retrasos de la inauguración de la nueva Línea 1 del Metro ha sido por la obra conjunta con el Tren Interurbano México - Toluca.

La Línea 1 del Metro CDMX abrirá en octubre (Cortesía X/ @SntVTC)

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, se espera que las pruebas del Tren El Insurgente concluyan a finales de octubre; así que en esta fecha podría darse la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX, en las últimas semanas del mes.

Cronología de la Línea 1 del Metro CDMX y su remodelación

Desde que Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno de la CDMX, inició la obra de remodelación. Estas fueron las fechas más importantes que marcaron el proyecto de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX:

11 de julio 2022 : primer cierre del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua , inicia el servicio auxiliar de RTP.

29 de octubre 2023: reapertura de 11 estaciones remodeladas, únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán .

29 octubre al 8 de noviembre 2023: servicio irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica

5 de noviembre 2023: suspenden servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.

9 de noviembre 2023 : realizan segundo cierre de estaciones suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas . Inicia el servicio auxiliar RTP.

8 julio 2024: inician pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.

13 septiembre 2024: segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua, el servicio se extiende de Pantitlán a Balderas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó un recorrido de supervisión en la Nueva Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

1 noviembre 2024: terminó el tendido de vías hasta Observatorio.

3 de diciembre 2024: Clara Brugada anuncia reapertura hasta Chapultepec en 2025.

23 de abril 2025 : tercera reinauguración abren el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec . El servicio se extiende de Pantitlán a Chapultepec , aún hay tres estaciones pendientes.

agosto 2025: inicio de pruebas de trenes hasta Observatorio.

octubre 2025: programación para la reapertura de la Línea 1 hasta Observatorio.