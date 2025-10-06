México

Línea 1 del Metro CDMX: qué fecha de octubre sería la reapertura de toda la línea hasta Observatorio

Clara Brugada confirmó que en este mes la línea volverá a operar de Pantitlán a Observatorio

Por Luz Coello

Guardar
Así luce la terminal Observatorio
Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX (Cortesía SNT Movilidad @SntVTC )

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) junto con el Gobierno de la Ciudad de México iniciaron la etapa final de la remodelación de la Línea 1. Después de casi tres años desde el inicio de la obra, inició el periodo de pruebas para la reapertura de la ruta hasta Observatorio.

La reapertura total de la Línea 1 del Metro CDMX hasta la terminal Observatorio se concretará en octubre, según anunció Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital. Este avance permitirá que los trenes retomen el recorrido completo entre Pantitlán y Observatorio.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, reportó avances significativos en la modernización de la Línea 1. Señaló que las pruebas preoperativas “van caminando muy bien” y precisó que ya se logró trasladar el tren hasta la estación Observatorio, según explicó ante los medios en un encuentro con comerciantes del Metro CDMX.

Clara Brugada confirma que la Línea 1 del Metro ya dará servicio hasta Observatorio Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

La primera fase del proyecto de modernización muestra resultados positivos en las evaluaciones previas a la puesta en marcha. El funcionario reiteró que el avance se mantiene conforme al calendario previsto, enfatizando la importancia de estas pruebas en el proceso de reactivación de la línea.

¿Cuándo abre la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio?

Cuando Clara Brugada aseguró que la reapertura de la Línea 1 del Metro será en el mes de octubre, personal del STC Metro inició la fase de pruebas con la circulación de trenes NM-22. Sin embargo, la reapertura del servicio será hasta finales de mes. De acuerdo con lo que compartió Adrián Rubalcava, los días 4, 5, 11 y 12 de octubre suspenderán el servicio del tramo Pantitlán- Chapultepec para la realización de pruebas.

Es decir que para el 13 de octubre habrían concluido estas pruebas preoperativas, por lo que a partir de esa fecha se podría programar la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX. Sin embargo, la mandataria capitalina ha insistido que los principales retrasos de la inauguración de la nueva Línea 1 del Metro ha sido por la obra conjunta con el Tren Interurbano México - Toluca.

La Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro CDMX abrirá en octubre (Cortesía X/ @SntVTC)

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, se espera que las pruebas del Tren El Insurgente concluyan a finales de octubre; así que en esta fecha podría darse la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX, en las últimas semanas del mes.

Cronología de la Línea 1 del Metro CDMX y su remodelación

Desde que Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno de la CDMX, inició la obra de remodelación. Estas fueron las fechas más importantes que marcaron el proyecto de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX:

  • 11 de julio 2022primer cierre del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua, inicia el servicio auxiliar de RTP.
  • 29 de octubre 2023: reapertura de 11 estaciones remodeladas, únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán.
  • 29 octubre al 8 de noviembre 2023: servicio irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica
  • 5 de noviembre 2023: suspenden servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.
  • 9 de noviembre 2023: realizan segundo cierre de estaciones suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas. Inicia el servicio auxiliar RTP.
  • 8 julio 2024: inician pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.
  • 13 septiembre 2024: segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua, el servicio se extiende de Pantitlán a Balderas.
La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó un recorrido de supervisión en la Nueva Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.
  • 1 noviembre 2024: terminó el tendido de vías hasta Observatorio.
  • 3 de diciembre 2024: Clara Brugada anuncia reapertura hasta Chapultepec en 2025.
  • 23 de abril 2025: tercera reinauguración abren el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec. El servicio se extiende de Pantitlán a Chapultepec, aún hay tres estaciones pendientes.
  • agosto 2025: inicio de pruebas de trenes hasta Observatorio.
  • octubre 2025: programación para la reapertura de la Línea 1 hasta Observatorio.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Lluvia de dracónidas 2025 en México: cuándo y cómo ver hasta 20 meteoros por hora durante el evento astronómico

La lluvia de meteoros de este año erá la última gran oportunidad de observarlas hasta 2078

Lluvia de dracónidas 2025 en

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Pablo Lemus Navarro se pronunció sobre el caso que involucró al histórico goleador del Guadalajara

Gobernador de Jalisco promete justicia

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

El gesto de Abel Sáenz Martínez tras el tercer lugar de su hijo se volvió viral, generando opiniones divididas sobre el verdadero significado de su actitud durante la emotiva noche del reality show

Papá de Abelito aclara supuesto

Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada: inician investigación por homicidio

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos acudieron al sitio para levantar el cuerpo

Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo

Policías capitalinos protestan en el Zócalo por las agresiones que sufrieron compañeros en la marcha del 2 de octubre

En la manifestación de esa fecha, casi 100 integrantes de la SSC resultaron lesionados

Policías capitalinos protestan en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chino”, presunto implicado en

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

Papá de Abelito aclara supuesto

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

En solo una semana, Aarón Mercury será parte de este reality show tras fin de La casa de los famosos México

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

DEPORTES

Gobernador de Jalisco promete justicia

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano