“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Habría participado en el asesinato junto con otro sujeto (FGJEM)

Misael “N”, un sujeto investigado por su presunta participación en el asesinato de un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fue ingresado a un penal del Estado de México tras su arresto.

Fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y fue puestos a disposición de un juez de control para que sea determinada su situación jurídica. Se trata de una persona identificada como integrante de un grupo ligado a robo con violencia a transeúntes.

El ingreso del sujeto apodado El Chino y/o El Negro fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 6 de octubre. Dicho individuo sería el responsable de conducir una motocicleta junto con otra persona, esta última aún no capturada.

El ataque contra el mando de la SSC sucedió el 30 de septiembre. (SSC)

Aseguran moto y arma de fuego

Los dos habrían dado alcance a José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, y a una persona más, la esposa del elemento, elemento de la policía y quien resultó lesionada.

“En algún momento, uno de estos sujetos habría agredido con disparo de arma de fuego al Director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco de la SSC CDMX y a su acompañante para después huir del lugar”, es parte de lo compartido por la Fiscalía del Edomex.

El Chino es señalado como el encargado de conducir la moto usada en el asaltó que derivó en las detonaciones en Chalco. Además del arresto de Misael “N”, los agentes de seguridad incautaron una motocicleta y un arma de fuego, indicios que fueron identificados en los análisis periciales como los usados el día del ataque.

Foto: Fiscalía Edomex

Las averiguaciones en el caso por parte de la Fiscalía mexiquense continúan para lograr atrapar a los participantes, además, la institución se mantiene en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la policía de la CDMX y la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM).

El propio titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez Camacho, compartió un mensaje en el que lamentó la muerte del Jefe del Sector Tlatelolco en hechos que calificó como un “cobarde ataque”, el cual sucedió durante un intento de asalto.

“Su esposa, compañera policía de la SSC y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, detalló Vázquez Camacho en redes sociales.