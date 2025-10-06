México

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

José Jacinto Ponce Alfaro fue atacado el 30 de septiembre durante un asalto en Chalco

Por Luis Contreras

Guardar
Habría participado en el asesinato
Habría participado en el asesinato junto con otro sujeto (FGJEM)

Misael “N”, un sujeto investigado por su presunta participación en el asesinato de un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fue ingresado a un penal del Estado de México tras su arresto.

Fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y fue puestos a disposición de un juez de control para que sea determinada su situación jurídica. Se trata de una persona identificada como integrante de un grupo ligado a robo con violencia a transeúntes.

El ingreso del sujeto apodado El Chino y/o El Negro fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 6 de octubre. Dicho individuo sería el responsable de conducir una motocicleta junto con otra persona, esta última aún no capturada.

El ataque contra el mando de la SSC sucedió el 30 de septiembre. (SSC)

Aseguran moto y arma de fuego

Los dos habrían dado alcance a José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, y a una persona más, la esposa del elemento, elemento de la policía y quien resultó lesionada.

“En algún momento, uno de estos sujetos habría agredido con disparo de arma de fuego al Director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco de la SSC CDMX y a su acompañante para después huir del lugar”, es parte de lo compartido por la Fiscalía del Edomex.

El Chino es señalado como el encargado de conducir la moto usada en el asaltó que derivó en las detonaciones en Chalco. Además del arresto de Misael “N”, los agentes de seguridad incautaron una motocicleta y un arma de fuego, indicios que fueron identificados en los análisis periciales como los usados el día del ataque.

Foto: Fiscalía Edomex
Foto: Fiscalía Edomex

Las averiguaciones en el caso por parte de la Fiscalía mexiquense continúan para lograr atrapar a los participantes, además, la institución se mantiene en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la policía de la CDMX y la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM).

El propio titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez Camacho, compartió un mensaje en el que lamentó la muerte del Jefe del Sector Tlatelolco en hechos que calificó como un “cobarde ataque”, el cual sucedió durante un intento de asalto.

“Su esposa, compañera policía de la SSC y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, detalló Vázquez Camacho en redes sociales.

Temas Relacionados

EdomexSSCAsesinato policía SSCEl ChinoChalcoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

El “Junior” explicó cómo el boxeo le ayudó a seguir adelante para afrontar problemas personales

Julio César Chávez Jr. confiesa

Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de octubre para todos los beneficiarios

Estudiantes de secundaria reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: este

Huracán Priscilla: SMN prevé que toque tierra en Baja California durante el fin de semana

El ciclón tropical registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 km/h

Huracán Priscilla: SMN prevé que

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

Muchas personas realmente creyeron que no habría escuela para festejar al exfutbolista

Gobierno de Nuevo León tuvo

Hombre mata a su novia y su esposa intenta ayudarlo a ocultarlo

Los hechos ocurrieron en Atizapán, Estado de México

Hombre mata a su novia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Redadas en seis regiones: armas,

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

Alerta Amber, Alba y Cédula Naranja: así operan los protocolos de búsqueda en Michoacán para personas desaparecidas

ENTRETENIMIENTO

Gobierno de Nuevo León tuvo

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confiesa

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales