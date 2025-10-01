Asesinan a Jefe de sector de la SSC en intento de robo en Chalco

Asesinan a policía de la SSC en Chalco. Foto: (iStock)

El fallecimiento de un jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante un intento de robo en Chalco, Estado de México, ha generado consternación en la corporación y ha puesto en marcha un operativo conjunto para dar con los responsables.

El agente, que se encontraba en su día de descanso, fue atacado a tiros tras resistirse al robo de su motocicleta cuando salía de una tienda departamental acompañado de su esposa.

Según la información proporcionada por la SSC, el incidente ocurrió en la colonia Benito Juárez, donde dos individuos interceptaron al mando policial y a su esposa al momento de abandonar el establecimiento. Los agresores exigieron que descendieran de la motocicleta y, ante la negativa del agente, abrieron fuego contra él.

La SSC informó que tomó conocimiento de los hechos ocurrido en la colonia Benito Juárez de Chalco. Foto: (Captura de pantalla)

“De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre iba acompañado de su esposa y, al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Benito Juárez, dos sujetos lo interceptaron, le indicaron que bajaran de la unidad, sin embargo, al resistirse, le efectuaron disparos”, detalló la dependencia en un comunicado.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron al conductor sin signos vitales, mientras que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La acompañante del mando policiaco resultó herida producto de la agresión sufrida por ambos durante esta tarde, confirmó la SSC.

El caso ha movilizado a diversas instancias de seguridad. Personal de la SSC, en coordinación con la policía municipal y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se encuentra realizando investigaciones y revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar a los presuntos responsables.

“Personal de esta Secretaría, en coordinación con los Policías Municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya realizan las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables”, informó la corporación.

Autoridades ya investigan los hechos para dar con los responsables. Foto: (iStock)

La SSC ha reiterado su compromiso de que no habrá impunidad en este caso y ha agradecido la colaboración de las autoridades del Estado de México. Además, la institución ha expresado su solidaridad con los familiares y amigos del agente fallecido.

“Las y los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana expresan sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos del compañero, y se une a la pena que los embarga en este momento; en tanto, a través de las áreas competentes de la Institución, ya se da acompañamiento legal y psicológico a los deudos”, señaló la dependencia.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque. La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades estatales y capitalinas, que mantienen la búsqueda activa de los responsables del homicidio.