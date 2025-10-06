México

Cómo preparar tapioca al coco, una receta nutritiva por sus vitaminas y propiedades

Este postre es libre de gluten por lo que se posiciona como una opción ligera y refrescante, siendo perfecta para experimentar con texturas y sabores nuevos

Por Miriam Estrella

Tapioca al coco, un postre
Tapioca al coco, un postre tropical y cremoso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación en el mundo gastronómico es constante, se trata de explorar nuevas combinaciones con el propósito de descubrir sabores que sean capaces de conquistar a cualquier paladar. Y un claro ejemplo de esto es el postre de tapioca al coco, el cual se prepara de manera sencilla y en poco tiempo.

Los ingredientes que lo conforman lo vuelven especial, pues hacen una armonía entre lo versátiles que son. La tapioca y la crema de coco son utilizados en una amplia variedad de platillos, postres y bebidas, por su aporte distintivo y sofisticado, además de beneficioso.

Según información de la Clínica Cleveland, el coco “aumenta los niveles de energía Ayuda a mantener niveles saludables de azúcar en sangre, controlar el peso y la digestión. Combatir la inflamación proporciona gran parte de tu dosis diaria de manganeso”. Este beneficio digestivo, también lo hace una opción fresca, y ligera.

Receta de tapioca al coco

Una receta sin gluten, ligera
Una receta sin gluten, ligera y fácil de preparar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida, solo tardarás aproximadamente 35 minutos y tendrás una porción total para seis personas.

Ingredientes

Tapioca

  • 1 1/2 l de agua
  • 1 rama de canela
  • 1 anís estrella
  • 1 taza de tapioca
  • 450 g de crema de coco
  • 150 ml de crema para batir
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Terminado

  • 1 taza de mango, cortado en cubos pequeños
  • láminas de coco deshidratado
  • hojas de menta, al gusto

Preparación

Tapioca

  • Caliente el agua en una olla junto con la canela, agregue la tapioca y cocine por 25 minutos o hasta que esté traslúcida procurando mover constantemente. Retire la tapioca del agua, enjuague y reserve
  • En un tazón, mezcle la crema de coco, la crema para batir, y el extracto de vainilla.
  • Agregue la tapioca a la mezcla anterior y reserve

Terminado

  • Coloque en un tazón un poco de la mezcla de tapioca y termine con cubos de mango, láminas de coco y hojas de menta, al gusto

¿Cuáles son los beneficios que tiene la tapioca?

La tapioca es extraída de
La tapioca es extraída de la raíz de la yuca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tapioca es un alimento que se obtiene de la raíz de la yuca. Esta se puede encontrar en distintas presentaciones, aunque las más conocidas y consumidas son las pequeñas perlas que se añaden a bebidas como el té. Su popularidad ha incrementado al grado de que cadenas de bebidas han lanzado líneas exclusivas a este extracto de almidón.

Con el auge de la cocina creativa y artística, la tapioca ha ganado fama por ser utilizada como base principal para múltiples recetas, tanto dulces como saladas. Su textura y sabor neutro permite resaltar las propiedades de otros ingredientes, aportando más originalidad a cada platillo.

La Academia Española de Nutrición y Dietética, destaca entre sus beneficios nutricionales que “es una fuente de carbohidratos, la principal fuente de energía para el cuerpo. Es naturalmente libre de gluten, lo que la hace segura para las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten Fácil de digerir. Apta para personas con sistemas digestivos sensibles o problemas gastrointestinales. Versatilidad culinaria. Puede usarse en una gran variedad de recetas, tanto dulces como saladas. Bajo contenido en grasas y proteínas”.

Temas Relacionados

Tapioca al cocoCocoTapiocaRecetasmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

