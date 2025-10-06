México

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Ángel Gabriel “N” fue llevado ante un juez para definir sus situación jurídica

Por Luis Contreras

La unidad calcinada (Especial)
La unidad calcinada (Especial)

Un hombre acusado de la privación de la libertad y asesinato de dos personas en Michoacán fue capturado por elementos de seguridad debido a su presunta responsabilidad en la quema de un vehículo donde estaban las víctimas.

Los hechos por los que fue arrestado Ángel Gabriel “N”, un hombre apodado El Mapa sucedieron en el municipio de Cuitzeo, en dicha zona fueron interceptados y privados de su libertad dos personas cuando estaban en un camioneta Chevrolet negra en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Los Cerritos.

“Las víctimas fueron trasladadas hasta un camino de terracería, donde les prendieron fuego abordo de la unidad, provocándoles la muerte“, es parte de lo informado por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 5 de octubre.

Posterior a lo ocurrido, los agentes de investigación obtuvieron información que derivó en la solicitud de una orden de captura contra El Mapa.

El hombre capturado (FGE Michoacán)
El hombre capturado (FGE Michoacán)

Una camioneta quemada con dos cuerpos en su interior

Ángel Gabriel “N” fue asegurado por elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE),

Dicho hombre fue llevado ante un juez de control para que sea determinada situación jurídica.

Reportes de medios locales indican que en abril pasado los cuerpos de dos personas fueron hallados al interior de un vehículo calcinado por elementos de la Policía Municipal. Los cuerpos estaban cerca de una zona arqueológica y fueron llevados al servicio forense para su identificación.

De igual manera, en redes sociales fueron compartidas imágenes que muestra la unidad consumida por el fuego.

La unidad quemada (Especial)
La unidad quemada (Especial)

Detienen a dos hermanos acusados de extorsión a limoneros en Michoacán

Por su parte, el mismo 5 de octubre las autoridades de Michoacán informaron el arresto de dos personas, hermanos entre sí, de quienes se contaba con orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en contra de productores de limón.

Se trata de Mario de Jesús “N” y Roberto Carlos “N”, quienes al parecer exigían el pago de cuotas en los municipios de Apatzingán y Nueva Italia. Lo anterior con el objetivo de que los afectados pudieran trabajar sin ser molestados.

Las extorsiones en contra de trabajadores han sido denunciadas desde hace años, incluso el gobierno de Michoacán presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal esta actividad que afecta a los productores de limón en Apatzingán.

