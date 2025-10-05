Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

En fechas recientes Michoacán ha registrado un alza contra las fuerzas de seguridad. (Imagen ilustrativa/SSP Michoacán)

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó una agresión armada contra agentes de seguridad locales en una caseta de vigilancia en la salida de Buenavista Tomatlán, en dirección hacia Tepalcatepec que culminó en el asesinato de dos policías, un civil que transitaba en la zona y una mujer más resultó herida.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando un grupo fuertemente armado llegó a bordo de varios vehículos y disparó con armas de alto poder contra los agentes de guardia, impidiendo cualquier reacción de defensa.

Según medios locales, los uniformados identificados como Catalina “G” y Gonzalo “F” fallecieron en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.

Además, Adán “N”, un civil de 54 años, perdió la vida mientras circulaba por la zona en su vehículo, al quedar atrapado en la línea e fuego. Asimismo, una mujer de 50 años, identificada como Ana Bertha “N”, fue alcanzada por los disparos y tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital regional; de acuerdo con los reportes, su estado de salud permanece reservado.

Se reportaron al menos 3 muertos y un herido tras varios disparos de armas de alto poder. Imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Cruz

Tras el ataque, elementos de la Guardia Civil y fuerzas estatales procedieron a acordonar la zona y dieron aviso a la Fiscalía Regional, que ya inició las investigaciones. En el lugar, peritos aseguraron una camioneta Toyota Tundra sin reporte de robo, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Hasta el corte de esta nota, no se han reportado detenciones relacionadas con la agresión, mientras continúa desplegado el operativo de búsqueda para ubicar a los responsables.

“En el municipio de Buenavista, en coordinación con autoridades federales reforzamos el dispositivo de vigilancia en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec para dar con los responsables de una agresión contra agente de la policía local.

“Han sido instalados módulos de inspección itinerantes en la zona, por lo que se exhorta a la población atender las indicaciones de los uniformados a fin de garantizar el orden”, se lee en un comunicado emitido por la SSP Michoacán.

La Guardia Civil de Michoacán informó un despliegue de vigilancia para localizar a los responsables. (Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

CJNG en territorio michoacano; incautan armas, explosivos y equipo táctico

Un arsenal, granadas, equipo táctico y vehículos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y del Ejército Mexicano en una serranía del municipio de Uruapan, Michoacán, tras un enfrentamiento.

Esta acción se realizó como parte del operativo Blindaje Uruapan en la localidad de Toreo el Alto, en el que agentes de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) decomisaron lo siguiente:

Una ametralladora

Ocho fusiles

Cuatro granadas de aditamento

Droga con características de la metanfetamina

Dos camionetas, uno con reporte de haber participado en actos delictivos

Arsenal asegurado tras el enfrentamiento armado. Foto: SSP Michoacán

De acuerdo con el alcalde, Carlos Manzo, el decomiso se efectuó cuando los elementos de seguridad localizaron el punto en el que se escondían entre 8 a 10 civiles armados, lo que desató un intercambio de balas.

Al ser ubicados por las fuerzas de seguridad, los civiles huyeron del sitio con visibles lesiones, por lo que se mantiene el operativo para localizarlos.

“En estos momentos se mantiene el operativo (…) Ahorita todas las fuerzas están haciendo su recorrido por la zona para poder detectar y asegurar a los delincuentes que van heridos, en este enfrentamiento hubo intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes. Se va a rastrear bien toda la zona para poderlos asegurar", informó el alcalde a través de sus redes sociales.