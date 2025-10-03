México

Aseguran armas, granadas y equipo táctico del CJNG en Michoacán tras enfrentamiento: agresores huyeron heridos

La acción se ejecutó en el municipio de Uruapan, donde se mantiene un operativo para localizar a los civiles que portaban el arsenal

Por Ale Huitron

El alcalde, Carlos Manzo, detalló
El alcalde, Carlos Manzo, detalló que elementos de los tres órdenes de gobierno realizaron el decomiso. Foto: SSP Michoacán

Un arsenal, granadas, equipo táctico y vehículos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y del Ejército Mexicano en una serranía del municipio de Uruapan, Michoacán, tras un enfrentamiento.

Esta acción se realizó como parte del operativo Blindaje Uruapan en la localidad de Toreo el Alto, en el que agentes de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) decomisaron lo siguiente:

  • Una ametralladora
  • Ocho fusiles
  • Cuatro granadas de aditamento
  • Droga con características de la metanfetamina
  • Dos camionetas, uno con reporte de haber participado en actos delictivos
Entre lo decomisado se observan
Entre lo decomisado se observan chalecos con logos del CJNG. Foto: SSP Michoacán

Además, en el sitio fueron decomisadas dos bolsas con sustancia granulosa, con las característica propias de la metanfetamina y 10 chalecos balísticos con siglas alusivas al CJNG.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las instancias pertinentes para que se realicen las investigaciones. En tanto, los elementos mantienen un dispositivo de seguridad tanto por tierra y aire en la zona para localizar a los civiles que huyeron.

Agresores resultaron heridos

De acuerdo con el alcalde, Carlos Manzo, el decomiso se efectuó cuando los elementos de seguridad localizaron el punto en el que se escondían entre 8 a 10 civiles armados, lo que desató un intercambio de balas.

Al ser ubicados por las fuerzas de seguridad, los civiles huyeron del sitio con visibles lesiones, por lo que se mantiene el operativo para localizarlos.

Foto: SSP Michoacán
Foto: SSP Michoacán

“En estos momentos se mantiene el operativo (…) Ahorita todas las fuerzas están haciendo su recorrido por la zona para poder detectar y asegurar a los delincuentes que van heridos, en este enfrentamiento hubo intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes. Se va a rastrear bien toda la zona para poderlos asegurar", informó el alcalde a través de sus redes sociales.

Respecto a uno de los vehículos, detalló que cuenta con diversos reportes relacionados con secuestros, homicidios y el transporte de sujetos armados.

Estos hechos se suman al rescate de dos hombres que fueron secuestrados en los alrededores de la central camionera y que derivó en un enfrentamiento en el Cerro de la Cruz este miércoles.

De acuerdo con el alcalde, luego de recibir el reporte de la privación ilegal de la libertad de ambas personas se desplegó a elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para localizarlos con vida.

Foto: Facebook / Carlos Manzo
Foto: Facebook / Carlos Manzo

Luego de darle seguimiento al C5, las autoridades lograron ubicar el vehículo en el que se realizó el secuestro y le dieron seguimiento hasta el Cerro de la Cruz, ubicado en Lomas de Uruapan.

Por este hecho se desató un enfrentamiento que, de manera preliminar, habría podido dejar lesionados a los civiles armados, por lo que se desplegó un operativo para localizarlos.

