Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Los dos sujetos contaban con orden de aprehensión

Por Luis Contreras

Los dos sujetos detenidos (SSP Michoacán)

Dos sujetos, hermanos entre sí, fueron capturados por diversos agentes de seguridad en Michoacán debido a su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en contra de productores de limón.

Los sujetos fueron identificados como Mario de Jesús “N” y Roberto Carlos “N”, quienes al parecer exigían el pago de cuotas a varios comerciantes de limón y empresarios con el objetivo de permitirles trabajar con normalidad en los municipios de Apatzingán y Nueva Italia.

El informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, compartido el 5 de octubre, detalla que los hermanos fueron detenidos cuando portaban narcótico, aunque no indica tipo y cantidad de la sustancia.

Ambos contaban con orden de captura

Los dos sujetos capturados (FGE Michoacán)

“Nuestra #GuardiaCivil con el #EjércitoMexicano, la @GN_MEXICO_y @FiscaliaMich, detuvieron a dos presuntos extorsionadores de productores limoneros en Apatzingán, quienes contaban con orden de aprehensión”, compartió la Secretaría de Seguridad Pública del estado a través de sus redes sociales.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad que los reclama para que sea determinada su situación jurídica, pues los dos contaban con orden de captura.

El arresto de los dos sujetos sucede en el contexto de la aplicación de la Estrategia Nacional Antiextorsión y en el cual participaron elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la SSP, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

De las quejas de trabajadores a la estrategia contra la corrupción

(Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto)

Las acciones en contra de los comerciantes de diversos insumos como el limón o el aguacate han sido denunciadas desde hace años. En agosto de 2023 el gobierno del Estado presentó ante la FGE una denuncia penal por las actividades de extorsión que afectan a los productores de limón en Apatzingán.

“[La extorsión] sigue exactamente igual. ¿Qué podemos decir? Que tenemos espacios recuperados, hay presencia de las autoridades y vemos que sí hay detenciones de algunos miembros de estos grupos, pero veo que faltan detenciones de los líderes“, comentó el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA),Bernardo Bravo Manríquez en febrero pasado.

Uno de los líderes criminales que estaría vinculado con el delito de extorsión en Michoacán es un sujeto apodado El Botox de Los Blancos de Troya.

Por su parte, la Estrategia Nacional contra la Extorsión fue presentada en julio pasado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

