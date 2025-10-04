México

Hallan presunta fosa clandestina en Michoacán, autoridades ya investigan

La Comisión de Búsqueda de Personas dieron a conocer el hallazgo en sus redes sociales

Por Guadalupe Fuentes

A través de sus redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Michoacán dio a conocer el hallazgo de diversos restos óseos en la Región de Cuitzeo.

Las actividades de excavación con ayuda de retroexcavadora, picos, palas y varillas fueron llevadas a cabo por integrantes del Sistema estatal de Búsqueda, así como por elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, SEDENA, Policía Municipal de la Región.

Tras los hechos, se dio a conocer que los restos humanos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y serán expertos forenses los que determinen si pertenecen a hombres o mujeres, así como el tiempo transcurrido desde el fallecimiento, las posibles causas de muerte y las edades de cada uno.

Por otra parte, la Fiscalía del estado informó que se dará inicio a estudios de ADN, e invitó a familiares de personas desaparecidas a acercarse a la Fiscalía Regional de su municipio para contribuir con la investigación.

La tierra excavada en la sierra de Cuitzeo revela evidencias que ahora serán evaluadas en laboratorios forenses, con el objetivo de descifrar los secretos que permanecieron ocultos en la zona. A pesar de que el hallazgo todavía está bajo análisis, se presenta como una posible dirección novedosa de investigación en una región que en los últimos años ha estado marcada por múltiples reportes de desapariciones.

Otras fosas clandestinas halladas en Michoacán

Fosa clandestina en Michoacán
Fosa clandestina en Michoacán

A principios de este año, colectivos de personas buscadoras encontraron tres cuerpos en una fosa clandestina de Aquila, en el estado de Michoacán.

La localización de estos restos, según informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Michoacán, se produjo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de una fosa en una barranca de la comunidad nahua de El Coire, situada a unos 15 kilómetros de la Playa de Maruata.

Tras los hechos, se realizó un operativo desplegado por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la FGJ y agentes del Ministerio Público, quienes se encargaron de recuperar restos óseos y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Durante la inspección, los equipos localizaron indicios balísticos y, de manera extraoficial, se reportó que una de las víctimas presentaba dos impactos de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza.

El contexto de violencia en la región se refleja en los reportes de los colectivos de búsqueda, quienes a finales de marzo informaron sobre la recuperación de más de 100 cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana y en el Cerro de la Cruz en Jacona.

En este último lugar, integrantes del colectivo por los Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán destacaron el hallazgo de 36 fosas clandestinas con igual número de cuerpos.

