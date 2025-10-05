Querétaro estrena Qrobús Pet Friendly: mascotas ya pueden viajar en transporte público

Esta opción está pensada para que las familias puedan trasladarse con sus mascotas. (FB/ Mauricio Kuri)

El gobernador Mauricio Kuri González anunció la puesta en marcha del Sistema Qrobús Pet Friendly, una nueva modalidad que permitirá el acceso de mascotas al transporte público en el estado de Querétaro.

Este esquema contempla ciertas condiciones para garantizar una convivencia ordenada, como el registro previo ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), sin que ello represente ningún costo adicional para los usuarios.

“Hoy todo el transporte público se vuelve Pet Friendly”, declaró el mandatario desde el interior de una unidad Qrobús, donde explicó que las mascotas podrán viajar en cualquiera de las 120 rutas actuales del sistema.

Requisitos para que mi mascota viaje conmigo

El servicio se dará en las 120 rutas de QroBus. (FB/ Maurico Kuri)

Entre los requisitos establecidos se encuentran: un peso máximo de 12 kilogramos, contar con cartilla de vacunación vigente, viajar dentro de una transportadora adecuada y realizar un registro previo ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Para registrar a una mascota, los usuarios deberán ingresar al sitio web qrobus.gob.mx, afiliar su cuenta con un correo electrónico, validar un número telefónico y subir una fotografía de la mascota de frente, junto con los datos correspondientes. Una vez aprobado, se generará una tarjeta digital para el animal, la cual deberá presentarse junto con la del dueño al abordar las unidades.

Movilidad incluyente en Querétaro

Las mascotas deben pesar hasta 12 kg, tener cartilla de vacunación vigente y viajar en transportadora(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el evento realizado en la estación Balvanera – Qrobús, Kuri estuvo acompañado por el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, y el senador Agustín Dorantes, quienes coincidieron en que esta medida representa un paso hacia una movilidad más moderna, segura e incluyente para todos los habitantes del estado.

Por su parte, el director general de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, señaló que esta acción marca un hito en la inclusión del sistema de transporte.

“Las mascotas son seres muy importantes para la gente de Querétaro y ahora, gracias a esta organización, podrán viajar junto con sus dueños, pero siempre con orden”, enfatizó.

Las autoridades reiteraron que el registro es gratuito y que el uso responsable del servicio será clave para mantener el orden en las unidades.

“Las mascotas no pagan, pero es muy importante tener un registro para asegurar una convivencia adecuada dentro del transporte colectivo”, concluyó Cuanalo.