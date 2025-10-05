México

Querétaro estrena Qrobús Pet Friendly: mascotas ya pueden viajar en transporte público

El nuevo esquema permite que mascotas viajen en las 120 rutas del transporte público estatal

Por Aura Reyna

Guardar
Esta opción está pensada para
Esta opción está pensada para que las familias puedan trasladarse con sus mascotas. (FB/ Mauricio Kuri)

El gobernador Mauricio Kuri González anunció la puesta en marcha del Sistema Qrobús Pet Friendly, una nueva modalidad que permitirá el acceso de mascotas al transporte público en el estado de Querétaro.

Este esquema contempla ciertas condiciones para garantizar una convivencia ordenada, como el registro previo ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), sin que ello represente ningún costo adicional para los usuarios.

“Hoy todo el transporte público se vuelve Pet Friendly”, declaró el mandatario desde el interior de una unidad Qrobús, donde explicó que las mascotas podrán viajar en cualquiera de las 120 rutas actuales del sistema.

Requisitos para que mi mascota viaje conmigo

El servicio se dará en las 120 rutas de QroBus. (FB/ Maurico Kuri)

Entre los requisitos establecidos se encuentran: un peso máximo de 12 kilogramos, contar con cartilla de vacunación vigente, viajar dentro de una transportadora adecuada y realizar un registro previo ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Para registrar a una mascota, los usuarios deberán ingresar al sitio web qrobus.gob.mx, afiliar su cuenta con un correo electrónico, validar un número telefónico y subir una fotografía de la mascota de frente, junto con los datos correspondientes. Una vez aprobado, se generará una tarjeta digital para el animal, la cual deberá presentarse junto con la del dueño al abordar las unidades.

Movilidad incluyente en Querétaro

Las mascotas deben pesar hasta
Las mascotas deben pesar hasta 12 kg, tener cartilla de vacunación vigente y viajar en transportadora(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el evento realizado en la estación Balvanera – Qrobús, Kuri estuvo acompañado por el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, y el senador Agustín Dorantes, quienes coincidieron en que esta medida representa un paso hacia una movilidad más moderna, segura e incluyente para todos los habitantes del estado.

Por su parte, el director general de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, señaló que esta acción marca un hito en la inclusión del sistema de transporte.

“Las mascotas son seres muy importantes para la gente de Querétaro y ahora, gracias a esta organización, podrán viajar junto con sus dueños, pero siempre con orden”, enfatizó.

Las autoridades reiteraron que el registro es gratuito y que el uso responsable del servicio será clave para mantener el orden en las unidades.

“Las mascotas no pagan, pero es muy importante tener un registro para asegurar una convivencia adecuada dentro del transporte colectivo”, concluyó Cuanalo.

Temas Relacionados

Transporte públicoQuerétaroMauricio KuriQrobúsmexico-noticias

Más Noticias

Gran final de “México Canta” con Intocable y Majo Aguilar: hora, dónde ver y cómo votar

Conoce todos los detalles sobre este concurso que está por terminar

Gran final de “México Canta”

Estas son las 5 razones para incluir a las fresas en tu dieta de todos los días

No dejes fuera de tu alimentación diaria a esta fruta

Estas son las 5 razones

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la acción conjunta que culminó con heridos, detenidos y la recuperación de un vehículo robado

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales

Temblor en México hoy domingo 5 de octubre: se registró un sismo de 4.4 en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy domingo

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cd Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

Las advertencias de ‘El Mayo’ Zambada: a un año de su captura, la estructura del narcotráfico desafía al Estado mexicano

Homicidio en Culiacancito: autoridades hallan cuerpo envuelto en plástico a lado del canal con impactos de bala

Cinco asesinatos en un sólo día: motociclistas ejecutados y un hombre envuelto en plástico en Sinaloa

Persecución, un choque y un parque acordonado: la cadena de hechos tras el asesinato de Vicente “A” en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Gran final de “México Canta”

Gran final de “México Canta” con Intocable y Majo Aguilar: hora, dónde ver y cómo votar

Erik Rubín arremete contra los paparazzi y reporteros que lo siguen vinculando con su ex, Andrea Legarreta

Chevo promete darlo todo y sorprender en Las Estrellas Bailan en Hoy: ‘Voy con humor, disciplina y cero miedo’

Así fue la boda gótica de la hija de Mónica Garza: un vestido blanco, cráneos y cuervos

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

DEPORTES

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario