México

Lo que debes saber sobre los celos, la emoción que a todos inquieta

Especialistas advierten que los celos pueden convertirse en mecanismos de control y desencadenar violencia de género

Por Merary Nuñez

Guardar
Los celos surgen ante la
Los celos surgen ante la amenaza real o imaginaria de perder una relación valiosa.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los celos son un conjunto de emociones y pensamientos que surgen a partir de la amenaza (puede ser real o imaginaria) de pérdida de alguna relación, algo valioso.

De acuerdo con la secretaria general de la Facultad de Psicología de la UNAM, Sofía Rivera Aragón precisa que los celos pueden producirse como un mecanismo de control o posesión sobre otra persona, lo que puede desencadenar en violencia de género u otras conductas peligrosas.

En el pódcast Como si nadie escuchará de Cristina Blanco Fernández afirma que sentir celos es una emoción que “muchas veces es inevitable e irracional” y por ello, lo “peor” que podemos hacer cuando aparece este sentimiento, es intentar renegar de ellos.

Asegura que no se trata de que controlar o evitar sentir celos, más bien, es buscar que “esos celos no te dominen y acabes haciendo o diciendo cosas por impulso que dañen tanto a tu pareja como a ti”.

¿De dónde vienen los celos?

Especialistas advierten que los celos
Especialistas advierten que los celos pueden convertirse en mecanismos de control y desencadenar violencia de género.- (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Rivera Aragón, los motivos por los que sentimos celos son diferentes, algunas veces están relacionados a contextos sociales específicos.

Entre los factores que alimentan esta emoción se encuentran: experiencias pasadas como la infidelidad, así como creencias culturales profundamente arraigadas que asocian el celo con el amor.

A esto se suman historias personales de infancia marcadas por un apego inseguro o carencias afectivas, lo que puede generar una base emocional inestable en la vida adulta. Esta visión de los celos como una respuesta universal, pero de causas diversas, contribuye a comprender su complejidad social y psicológica, así como la necesidad de abordar sus posibles consecuencias dentro de las relaciones interpersonales, según explica la especialista.

Por su parte, Blanco Fernández hace una distinción de los motivos del porqué se sienten celos, “no es lo mismo que seas celosa porque has tenido experiencias traumáticas a que el motivo sea que tu pareja te genere inseguridades”, precisó.

Asimismo, explicó que en ocasiones, podemos relacionarnos con personas que nos provocan sentimientos de celos con sus acciones. Afirma, “esos celos es una manera en la que el cuerpo alerta” de que no te sientes bien con la relación.

¿Cómo podemos sentir celos sin causar daño?

Reconocer y comunicar los celos
Reconocer y comunicar los celos permite manejarlos sin dañar la relación ni la autoestima.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar los celos es posible, aunque suelen aparecer de forma impulsiva y pueden provocar reacciones violentas o groseras.

Generalmente, están ligados a baja autoestima y desconfianza. Para manejarlos, se recomienda reconocer la emoción apenas surge para poder ejercer control sobre ellos y asumir que se puede decidir cómo responder ante ella.

Una comunicación abierta y honesta con la pareja facilita expresar inseguridades y construir confianza. También se recomienda reflexionar sobre el origen de los celos, fortalecer la autoestima personal y establecer límites claros juntos.

Practicar la empatía ayuda a comprender la perspectiva del otro, mientras que evitar conductas de control refuerza el respeto y la confianza mutua.

Si los celos afectan gravemente la relación o el bienestar, se sugiere consultar a un terapeuta para recibir apoyo profesional.

Temas Relacionados

Celosrelacionesemocionessaludmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy domingo 5 de octubre: se registró un sismo de 4.4 en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy domingo

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cd Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Cierre del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México| En vivo

La mandataria hará un balance de su primer año de gestión a las 11 horas; miles de personas ya se congregan en la Plaza de la Constitución

Cierre del Primer Informe de

Las advertencias de ‘El Mayo’ Zambada: a un año de su captura, la estructura del narcotráfico desafía al Estado mexicano

Entre guerras internas del Cártel de Sinaloa y fallidas estrategias gubernamentales, las palabras del capo resuenan en la realidad actual del país

Las advertencias de ‘El Mayo’

Erik Rubín arremete contra los paparazzi y reporteros que lo siguen vinculando con su ex, Andrea Legarreta

El cantante expresó su molestia por la manera en que los paparazzi lo siguen y graban sin su consentimiento

Erik Rubín arremete contra los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las advertencias de ‘El Mayo’

Las advertencias de ‘El Mayo’ Zambada: a un año de su captura, la estructura del narcotráfico desafía al Estado mexicano

Homicidio en Culiacancito: autoridades hallan cuerpo envuelto en plástico a lado del canal con impactos de bala

Cinco asesinatos en un sólo día: motociclistas ejecutados y un hombre envuelto en plástico en Sinaloa

Persecución, un choque y un parque acordonado: la cadena de hechos tras el asesinato de Vicente “A” en Mazatlán

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

ENTRETENIMIENTO

Erik Rubín arremete contra los

Erik Rubín arremete contra los paparazzi y reporteros que lo siguen vinculando con su ex, Andrea Legarreta

Chevo promete darlo todo y sorprender en Las Estrellas Bailan en Hoy: ‘Voy con humor, disciplina y cero miedo’

Así fue la boda gótica de la hija de Mónica Garza: un vestido blanco, cráneos y cuervos

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Así quedarían los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025, según encuestas finales hoy en su gran final

DEPORTES

¿Cuándo y a qué hora

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre