México

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

La unidad en la que estaba siendo transportado el hidrocarburo circulaba por la carretera Nacional Monterrey-Reynosa

Por Guadalupe Fuentes

La SSPC dio a conocer
La SSPC dio a conocer la detención del conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nueva león (@/SSPCMexico)

El decomiso de 76 mil litros de combustible ilegal en un operativo conjunto sobre la carretera Monterrey-Reynosa, en Nuevo León, ha puesto de relieve la persistencia del robo de hidrocarburos en la región.

Las autoridades federales y estatales localizaron un tractocamión acoplado a dos semirremolques tipo tanque en el kilómetro 30 de la vía, a la altura del municipio de General Bravo, durante labores de patrullaje y seguridad, según información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El conductor del vehículo fue interceptado por los agentes, quienes le solicitaron la documentación que acreditara la legalidad del traslado de la carga. Al no poder presentar los papeles requeridos, el individuo fue detenido en el lugar. Tras la lectura de sus derechos, tanto el chofer como el tractocamión y los 76 mil litros de gasolina quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que será el encargado de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.

La acción formó parte de la estrategia nacional para combatir el robo de hidrocarburos, delito que ha mostrado nuevas modalidades, como el uso de tráileres para el transporte de grandes volúmenes de combustible sustraído de manera ilícita.

El operativo fue ejecutado por un equipo integrado por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Finalmente, se informó que al conductor se le recordaron sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Otro decomiso en Monterrey

El decomiso de un millón 200 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Allende, Nuevo León, marcó un nuevo golpe a las redes de robo de combustible en la región. La operación, realizada el martes 17 de junio, involucró la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fuerza Civil, según informó el secretario Omar García Harfuch a través de sus redes sociales.

El cateo, autorizado por orden judicial, permitió a las autoridades federales y estatales ingresar a un inmueble en Allende, donde localizaron y aseguraron tanto el combustible como varias pipas y contenedores utilizados para su almacenamiento y transporte.

Este operativo se enmarca en las acciones permanentes para combatir el robo de hidrocarburos en México, una problemática que ha generado pérdidas millonarias y representa un desafío constante para la seguridad nacional.

En un hecho previo, el 3 de junio, la Guardia Nacional detuvo a dos personas en la carretera Solidaridad-Colombia, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, cuando transportaban 54 mil litros de gasolina cuya procedencia no pudieron acreditar.

Durante esa intervención, los agentes también aseguraron dos pipas, 4.360 pesos, 648 dólares y dos teléfonos móviles. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el combustible incautado, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

