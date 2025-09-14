México

Claudia Sheinbaum promete que el salario mínimo aumentará a 2.5 canastas básicas al término de su sexenio

La presidenta resaltó la reducción de la pobreza en el país y las políticas públicas para la población

Por Luz Coello

Claudia Sheinbaum se compromete a
Claudia Sheinbaum se compromete a aumentar el salario mínimo (Foto Presidencia)

Como parte de su gira “La Transformación Avanza” por su Primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Estado de México para compartir los avances de su administración y renovar sus compromisos sociales en el marco de las celebraciones patrias.

Ante miles de asistentes reunidos en el Parque Metropolitano Bicentenario el domingo 14 de septiembre, Sheinbaum destacó la reducción de pobreza y la disminución de la desigualdad social, por lo que se comprometió a aumentar el salario mínimo.

La mandataria reconoció que aún existen retos pendientes y expresó su determinación de erradicar la pobreza en todas las familias mexicanas. En este sentido, anunció un compromiso concreto:

Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Gobierno de México

Sheinbaum presume reducción de la pobreza en México

Sheinbaum presentó los principales logros de su gestión, entre los que resaltó que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza y que el país pasó de figurar entre los más desiguales de la región a ocupar el segundo lugar con menor disparidad económica en el continente americano, solo detrás de Canadá. Atribuyó estos avances a una política centrada en la justicia social y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables.

Reiteró la continuidad de las políticas sociales que, según su visión, han permitido los avances reportados. Por otra parte, detalló los tres principios que considera fundamentales para su administración. El primero, “Primero los pobres”, prioriza la atención a los sectores históricamente marginados, no solo como un acto de justicia, sino como motor del desarrollo económico nacional.

(X/ @Claudiashein)
(X/ @Claudiashein)

El segundo, “Austeridad republicana”, retoma la máxima de Benito Juárez al afirmar que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y enfatiza la obligación de destinar los recursos públicos al bienestar colectivo. El tercero, “Con el pueblo todo”, subraya la importancia de la participación ciudadana activa en la transformación política, destacando que gobernar debe hacerse con y para la sociedad.

Durante su discurso, la presidenta también subrayó que “la Independencia se conquista todos los días” y aseguró que México continuará siendo “libre, independiente y soberano” por la voluntad de su pueblo.

Sheinbaum también resaltó la conmemoración del Día de las Heroínas Anónimas de la Patria, en homenaje a las mujeres que entregaron su vida por México. Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez agradeció la implementación del Plan Integral para el Oriente del Estado de México y expresó que la población observa con esperanza la construcción de un futuro más próspero.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEstado de MéxicoEdomexInforme de Gobiernosalario mínimomexico-noticias

