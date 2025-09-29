México

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

De forma extraoficial se habla de que el ataque habría sido orquestado por el CJNG y Los Viagras

Por Anayeli Tapia Sandoval

Ataque a militares en Apatzingán,
Ataque a militares en Apatzingán, Michoacán. (Imagen ilustrativa/SSP Michoacán)

Un ataque armado contra una base de operaciones del Ejército Mexicano en la localidad de Loma de los Hoyos, municipio de Apatzingán, Michoacán, dejó como saldo la muerte de un militar y dos uniformados gravemente heridos, según los reportes preliminares

La agresión ocurrió la noche del domingo 28 de septiembre mientras los militares realizaban un reconocimiento en una zona históricamente conflictiva por disputa de grupos criminales, según fuentes de Defensa.

Las primeras versiones indican que el hecho habría sido perpetrado por integrantes de grupos criminales identificados como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, aunque hasta ahora ninguna autoridad federal lo ha confirmado oficialmente.

Sujetos armados atacaron a militares en la localidad de Lomas de los Hoyos, municipio de Apatzingán, Michoacán. Tras lo anterior, elementos castrenses lanzan ataques desde helicóptero. (X/@Tipitapas)

¿Qué se sabe del ataque?

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos por Quadratín, los hechos ocurrieron poco después de las nueve de la noche, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue atacado con disparos de alto calibre por un grupo de civiles armados.

Las víctimas respondieron con apoyo de un helicóptero artillado, enviado desde la 43 Zona Militar, que realizó maniobras para repeler la agresión y permitir la evacuación médica de los lesionados.

El operativo aéreo permitió el traslado de los dos efectivos heridos, ambos en condición crítica, a un hospital de alta especialidad en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

El militar que falleció perdió la vida en el sitio del enfrentamiento, según fuentes castrenses consultadas por Red Michoacán y relatos compartidos en redes sociales especializadas en temas de seguridad.

El despliegue militar posterior incluyó la presencia de la Guardia Civil y patrullas estatales, que bloquearon accesos principales a la zona serrana para emprender la localización del comando atacante. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni información oficial sobre posibles bajas entre los presuntos agresores.

Sujetos armados atacaron a militares en la localidad de Lomas de los Hoyos, municipio de Apatzingán, Michoacán. Tras lo anterior, elementos castrenses lanzan ataques desde helicóptero. (X/@Tipitapas)

La comunidad de Lomas de los Hoyos se encuentra clasificada por las autoridades como una zona de riesgo debido a la actividad de células criminales remanentes. La región vivió episodios previos de violencia, lo que llevó a reforzar la presencia del Ejército en los últimos meses.

En registros de otras agresiones en la región, el uso de apoyo aéreo militar ha sido frecuente frente a emboscadas y ataques armados.

Videos difundidos en redes sociales han mostrado el momento de la intervención del helicóptero, que efectuó disparos de disuasión para contener a los agresores y salvaguardar la retirada de los elementos federales.

Asimismo, han comenzado a circular clips en donde hombres con acento colombiano muestran un camión, aparentemente del Ejército, en llamas, mientras se les oye decir: “Miren, contrarios, así van a quedar cada vez que vengan pa’ acá pa La Loma, La Loma tiene dueño, pura cuatro letras... pura gente del papá El Fresa”, se escucha.

A pesar de la magnitud del operativo y la movilización militar, hasta el cierre de esta edición las autoridades federales y estatales no habían emitido parte informativo oficial.

La violencia registrada la noche del domingo en Apatzingán se produce en un contexto delicado para la seguridad pública en Michoacán, donde persiste la presencia de grupos criminales y los operativos federales se intensifican ante la proximidad de rutas estratégicas para el trasiego de estupefacientes y armas.

