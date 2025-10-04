Se desata balacera en plena fiesta patronal de Tepaltepec, Michoacán; una pareja fue asesinada

| X / @Tipitapas

Un ataque armado ocurrido la noche del viernes 3 de octubre de 2025 en Tepalcatepec, Michoacán, dejó dos personas muertas y generó pánico entre decenas de familias que asistían a la feria patronal de San Francisco de Asís.

De acuerdo con información de medios locales, un hombre armado se acercó a la distribuidora de licores “La Estación”, en pleno centro del municipio, y disparó contra una pareja. La agresión ocurrió en medio de los juegos mecánicos y puestos de comida instalados por la festividad, lo que desató escenas de terror entre la multitud.

Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la segunda fue auxiliada por civiles que improvisaron una camilla con una mesa plástica para trasladarla a una clínica cercana. Pese al esfuerzo de los ciudadanos, falleció minutos después de ingresar al hospital.

(Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación de las víctimas

Las personas asesinadas fueron identificadas como Jessica Esmeralda V., de 27 años de edad, y Francisco Javier H., conocido como “Kiko” y de 26. Además, Jessica Esmeralda, madre de tres menores, perdió la vida de manera instantánea tras recibir múltiples impactos de bala. Francisco Javier, quien la acompañaba, no sobrevivió a las heridas.

El asesinato de la joven madre dejó en la orfandad a tres niños, un hecho que ha causado indignación entre familiares y vecinos, quienes lamentaron la violencia en un espacio tradicionalmente destinado a la convivencia comunitaria.

Testigos señalaron que el atacante se dirigió directamente hacia la pareja, disparó en varias ocasiones y escapó sin ser detenido. El móvil del crimen permanece desconocido, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

| X / @Tipitapas

La investigación sigue en curso

Elementos de la policía municipal llegaron al sitio tras los disparos, pero el responsable ya había huido. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que un equipo interdisciplinario inició los actos de investigación y abrió una carpeta para recabar pruebas.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y entrevistas a testigos. A la par, se solicitará material de videovigilancia de la zona con el fin de esclarecer las circunstancias del doble homicidio e identificar al agresor.

Clima de inseguridad

La ejecución de dos jóvenes frente a decenas de familias alimentó el temor de los habitantes, quienes ven vulnerables incluso los espacios públicos de mayor tradición religiosa y cultural.Por ahora, la investigación continúa y no se han reportado detenciones. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para dar con los responsables del crimen que enlutó a la comunidad de Tepalcatepec.