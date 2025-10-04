Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

Piden a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026. (Infobae México)

En redes sociales, la fiebre “Aldrón” no tiene freno. Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Aaron Mercury y Aldo de Nigris se han convertido en la dupla soñada para miles de fanáticos, quienes ahora los proponen como la próxima sensación durante la cobertura del Mundial 2026, evento que tendrá a México como una de sus grandes sedes.

Desde el apodo “Aldrón”, que combina los nombres de ambos, hasta los cientos de posts y comentarios que circulan, la petición no deja de sumar adeptos.

Todo estalló después de que Aaron Mercury, quien actualmente recorre diversos medios tras su salida del reality, participó en una dinámica para el canal deportivo TUDN. Su espontaneidad y carisma en la entrevista encendieron la conversación: “Contraten al Aaron y al Aldo para las cápsulas del Mundial. Harían contenido chido”, “Aarón y Aldo para cápsulas del Mundial. Harían un increíble dúo”, y “Juribillenado en el mundial”, se lee entre los mensajes más populares de TikTok y otras plataformas.

Aaron Mercury y Aldo de Nigris. (ViX)

La fórmula para el éxito parece servida. Aldo de Nigris no es un desconocido en el entorno deportivo: con el fútbol en la sangre gracias a sus tíos Aldo y Toño de Nigris, el influencer también experimentó su propio paso por el deporte profesional.

Aaron Mercury, por su parte, ha mostrado ser un apasionado del básquetbol y los deportes en general, pero su mayor fuerte ha sido la habilidad para crear contenidos virales, retos y bromas que conectan con nuevas generaciones.

Durante su estancia en el reality, ambos lograron forjar una amistad genuina, popularizando el término “jiribilla” para definir el humor y las ocurrencias que traían cada noche al Cuarto Noche. La química y la capacidad de improvisar de Aarón y Aldo es lo que hace que los usuarios de redes sociales deseen verlos juntos de nuevo, pero ahora llevando el sabor mexicano a una plataforma tan grande como la Copa Mundial de la FIFA.

fans piden “Aldrón” en cápsulas Crédito: TUDN (TikTok)

“Aaron y Aldo graben cápsulas para el Mundial. Estaría padrísimo ‘Juribillenado en el mundial’”, insisten quienes ya imaginan cómo la dupla podría romper las reglas del contenido tradicional y animar aún más la fiesta deportiva. Las propuestas no sólo son en tono de broma: entre los fans existe un verdadero deseo por verlos cubrir, animar y narrar la gran fiesta futbolera desde una perspectiva fresca y divertida.

Por ahora, ni TUDN ni otro canal deportivo ha confirmado la posibilidad de llevar a “Aldrón” al Mundial, pero la presión en redes va en aumento. Ya sea como creadores de cápsulas irreverentes o como cronistas informales de la afición, la dupla podría sorprender y transformar la experiencia del Mundial 2026. ¿Veremos a “Aldrón” animando a México y al mundo con su jiribilla característica? La afición ya marcó el primer gol.